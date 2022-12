La Mesa del Agua de Almería es clara: "Quieren acabar con el trasvase Tajo-Segura"

El viernes están citadas ante la Delegación de Murcia las Mesas de Agua de Almería, Alicante y Región de Murcia. A las diez de la mañana, con puntualidad británica, los regantes almerienses se manifestarán ante la decisión salomónica del Gobierno de España de recortar, aún más, los aportes del trasvase Tajo-Segura el levante español.

El Ministerio del Medio Ambiente, en virtud de lo aprobado por el Consejo Nacional del Agua, con la oposición tajante de las tres provincias levantinas, tiene pensado sacar darle el visto bueno a los caudales ecológicos, que suponen un recorte de 105 hectómetros cúbicos al año para la zona del levante español. Desde que se anunciara esta decisión, e incluso antes, las críticas han sido feroces y ahora se pasa a la acción con movilizaciones, por lo pronto en Murcia y Madrid.

La primera será en la capital de la Región de Murcia este viernes 16. La Mesa del Agua de Almería intuía que el plan del Gobierno era éste y va a tratar de mostrar públicamente el destrozo que esta decisión va a significar para la agricultura. "Estamos convocados por el Círculo por el Agua a la concentración que va a haber en Murcia el próximo viernes a las 10:00. Después habrá dos más en Alicante y Madrid. Esto es una vuelta de tuerca más del Ministerio del Medio Ambiente para terminar con el trasvase del Tajo-Segura. Con este aumento de caudales, en poco tiempo va a venir el 50% del agua que venía", apunta José Antonio Fernández, presidente de Feral.

José Antonio Fernández, presidente de Feral "Por más que hemos dado informes que aseguran que no es necesario aumentar el caudal ecológico, no atienden a nada"

Si ya de por sí llegaba poca agua Almería en los últimos años, esta aprobación de los caudales ecológicos cierra prácticamente la manguera en su totalidad. "El Tajo-Segura hizo ya una discriminación con Almería, dando sólo 25 hectómetros cúbicos: 10 a los pueblos y 15 de la agricultura. De estos últimos, nunca han venido más de 9. A esto hay que quitarle en torno al 50%, nos vamos a quedar en poco más de 4,5, algo testimonial. El objetivo de la Ministra y del Gobierno es acabar con el trasvase, lo tienen en su hoja de ruta y así lo están llevando a cabo", dando soluciones que para nada contentan a los regantes: "Está ofreciendo aguas alternativas como es la desalada, pero no hablamos de lo mismo. El precio no es el mismo y en este momento también hay problemas de acceso al agua desalada".

Pese a que gritarán con todas sus fuerzas y defenderán a capa y espada los beneficios del trasvase para una tierra tan seca como el levante almeriense, los regantes provinciales no son optimistas con respecto a que pueda servir para algo. "Llegados a estas alturas, el Gobierno no va a echar marcha atrás. García Page, en Castilla La Mancha, está apretando para que nos quiten el agua. Ya habrán hecho los estudios pertinentes y verán ventajas en castigar al levante español. Por más que lo hemos intentado y que se le han dado informes que aseguran que no es necesario aumentar el caudal ecológico, no están atendiendo a nada. Nos vamos a manifestar, pero no veo que el Gobierno vaya a cambiar de opinión", finaliza con pesadumbre José Antonio Fernández.