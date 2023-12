Preocupación en la flota almeriense: el comisario quiere asestar más 'tajos'

No pintan bien las negociaciones que se han estado llevando a cabo en Bruselas durante el pasado domingo y ayer lunes por los ministros de Pesca de los diferentes estados miembros de la Unión Europea. El comisario Virginijus Sinkevicius prosigue su cruzada contra la pesca española y todo hace indicar que la flota de arrastre almeriense, compuesta por unas 40 embarcaciones, va a sufrir un nuevo recorte.

A medianoche de este lunes, los ministros seguían debatiendo la propuesta comunitaria, que supone un nuevo hachazo importantísimo de horas de faena y de total de capturas admisibles (TAC) para el sector pesquero español. Ya el pasado año las negociaciones se extendieron hasta la madrugada del martes y en esta ocasión, en el último el último Consejo de ministros de Agricultura y Pesca bajo la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, se va a repetir la situación.

Luis Planas se reunió al mediodía con los diferentes representantes de las organizaciones pesqueras españolas y no hizo si no mostrarles el empecinamiento de Sinkevicius en seguir con su política de asfixia a los pescadores, pese a que no hay evidencias científicas que le den la razón. el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) y vicepresidente de Cepesca, José María Gallart, mostraba a este medio la preocupación por las tesis que se van a terminar imponiendo.

La reunión siempre finaliza de madrugada y los acuerdos se anuncian en la mañana del martes

“No hay ningún avance, la Comisión sigue intransigente con la reducción del 9,5% de días para el año que viene (11.000 días menos para toda la flota española, que supone que el 40% de la flota andaluza esté por debajo de 130 días)”, que explicaba que en gamba roja hay una propuesta de reducción del 9%, en lo que sería un golpe mortal a la flota pesquera almeriense que está poniendo todo de su parte para adaptarse a todas las normativas de sostenibilidad, así como realiza todo tipo de actividades y de concienciación para el respeto del medio marino.

José María Gallart, presidente de Faape "El Ministerio sabe que es inasumible, el 40% de los barcos trabaja ya menos de 130 días”

Gallart ve la situación “peor que nunca” porque son varios años con el reglamento y las reducciones ya son “insoportables”. “El Ministerio sabe que es inasumible porque el 40% de los barcos trabaja ya menos de 130 días y nos toca esperar a ver qué son capaces de hacer”.

A la espera de ser capaces de logra algún acuerdo si no demasiado satisfactorio, sí por lo menos poco dañino, el presidente de Faape se agarra a un clavo ardiendo. “A ver si hubiera un frente común con Italia y con Francia”. La flota almeriense cruza los dedos.