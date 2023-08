Regantes de Níjar y Junta buscan un acuerdo que satisfaga a turismo y agricultura

Regantes de Níjar y Junta de Andalucía ya se han puesto a trabajar para solucionar el problema del recorte de suministro del agua desalada de Carboneras. Tras la alarma que se creó semanas atrás entre los agricultores de la comarca nijareña por la previsible falta de suministro en los meses de septiembre y octubre, la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, y el delegado de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural, Antonio Mena, se sentaron con los miembros de la Mesa del Agua el pasado día 17 por espacio de más de tres horas en busca de soluciones.

La predisposición de ambas partes fue buena. Los miembros de la Mesa del Agua acudieron a la cita con la pretensión de evitar un choque entre turismo y agricultura y eso querían dejarlo bien claro, para que no se tergiversara su mensaje. “Entendemos que en Almería, teniendo los medios que tenemos, no nos puede faltar agua a nadie. Tenemos claro que el abastecimiento humano está antes que la agricultura, pero siempre y cuando no haya a disposición otras fuentes para perjudicar a un tercero, que en este caso seríamos nosotros”, explicaba Antonio López, presidente de la CUCN, a Diario de Almería.

En la reunión, Martín y Mena mostraron la predisposición de la Junta a colaborar y ayudar en lo que pueda a los regantes nijareños. Los delegados, eso sí, transmitieron la certeza de que la distribución del agua desalada de Carboneras no es responsabilidad de Junta de Andalucía y que, por tanto, la Mesa del Agua tiene que dirigirse a ACUAMED para solucionar un problema de incumplimiento de contrato, según refleja en el convenio que tiene firmada la Comunidad de Usuarios del Agua de la Comarca de Níjar.

Los agricultores enfatizan que en ningún momento han buscado el choque con el turismo

Los regantes, por su parte, expusieron la solución que entendían como la idónea, que pasa por coger una cantidad de agua del pantano de Cuevas para solucionar este déficit puntual, que sería respuesta en los meses de invierno, cuando bajan las necesidad de los regantes, puesto que las cosechas necesitan menos hidratación. Sin embargo, la delegación considera esta alternativa como “muy complicada”, puesto que habría que hacer una cesión de derecho y esto tiene una tramitación larga. Su propuesta, en cambio, habla de que la comunidad Cuatro Vegas ayude a la CUCN a salir del problema generado este verano, cosa que desde la Mesa del Agua “no vemos viable”.

Por otra parte, los delegados de la Junta manifestaron que tienen intención de ampliarle los derechos del agua desalada de la central de Carboneras a Vera. La sorpresa fue grande entre los regantes, puesto que ese agua ahora mismo está repartida al cien por ciente, pero la administración autonómica aseguraba que van a encontrar la fórmula para hacerlo sin recortar a nadie su suministro.

Evitar dañar el campo

Ambas partes se disponen a seguir trabajando en encontrar una solución que satisfaga a turismo y agricultura, dos sectores importantísimos para la provincia de Almería. Antonio López defiende que “todo el interés” de la comunidad de usuarios nijareña es “evitar el daño” que presumiblemente se va a causar al campo en los próximos meses de septiembre y octubre si faltara el agua, como todo hace indicar.

“No vemos más posibilidad de evitar el desastre y sólo nos queda esperar que llueva. Con las medidas que la administración pretende, por la lentitud que tiene al moverse, no hay posibilidades de que esta situación se revierta para que no haya problemas”, finalizaba el presidente de la CUCN, deseoso de que esta situación no se produzca.