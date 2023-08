Sequía: Almería supera el envite de las restricciones de agua este verano

Es un tema habitual cada verano y no por ello deja de sorprender a propios y extraños. En un 2023 de acuciante sequedad por la falta de precipitaciones caídas, España vuelve a teñir su mapa de municipios con restricciones de agua. En éste, pese a su aridez, no hay ninguno de Almería. Ni color tenue, ni color vivo; la provincia, de momento y todo parece indicar que hasta el final de esta estación, se libra un año más de los problemas derivados por el déficit hídrico.

Sorprende que en una provincia tan árida como Almería, que registra tan pocos días de precipitaciones a lo largo del año, el agua no sea un problema veraniego. Es una preocupación, puesto que lo embalses estaban al 15% en junio, pero el almeriense ha interiorizado la situación de esta tierra y sabe convivir con ella.

No sólo con no derrocharla, sino que hay un trabajo importante por parte de las administraciones para hacer de la necesidad, virtud. En una entrevista concedida a Europa Press antes del comienzo de la campaña veraniega, la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, señalaba que el Gobierno andaluz no preveía que pudieran producirse restricciones en el suministro y abastecimiento de agua en la provincia ante el “buen trabajo que se ha venido haciendo” para contar con nueva infraestructuras que proporcionan recursos hídricos alternativos, sentido en el que aseguró que “el futuro pasa por la desalación y por las aguas regeneradas”.

Ahí es donde tiene la provincia dos de sus fuentes más importantes: en las plantas desaladoras y en las estaciones de tratamiento para regenerar el agua. Son muchos años de déficit hídrico estructural en Almería, por lo que gobernantes, empresarios y agricultores decidieron ponerse a la vanguardia nacional de las aguas alternativas y han conseguido paliar el grave problema que, sin ir más lejos, afecta a más de un centenar de la comunidad autónoma andaluza.

Esta apuesta, esta filosofía de supervivencia hídrica necesita del entendimiento entre administraciones, que doten de presupuestos las obras que hacen falta. Así, por ejemplo, Diputación ha culminado recientemente los trabajos que garantizan el abastecimiento de agua potable a los vecinos de Paterna del Río durante los 365 días del año. Por delante, otras muchas y de vital importancia, como la desaladora del Bajo Almanzora, destruida en septiembre de 2012 por una riada, y que el Gobierno prevé que vuelva a funcionar el próximo año. El suministro de la misma será vital para los regantes del Almanzora, que quedaron en una situación de extrema vulnerabilidad ante el recorte del trasvase Tajo-Segura.

Estampas tan habituales en verano como una ducha en la playa para quitarse la arena, las fuentes funcionando o lavar los platos después de cenar, son un lujo que de momento los almerienses y los turistas que llegan a la provincia van a seguir haciéndolo. Eso sí, con conciencia, como hasta ahora.