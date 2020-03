Qué duda cabe que los profesionales sanitarios y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están sirviendo a toda la sociedad de manera intachable desde que comenzara la actual crisis derivada del coronavirus, que tiene confinada a toda la población en sus hogares y que solo pueden salir a la calle de manera muy justificada, bien sea para adquirir alimentos o medicamentos, entre las pocas actividades que pueden desarrollarse y poner un pie en la calle.

Pero hay más gremios que están exponiéndose también a este virus por los demás, y que si no estuvieran fuera, los demás no podrían desarrollar su vida normalmente. Caso es el de las superficies y tiendas de alimentación, técnicos de averías, los propios farmacéuticos y un largo etcétera. Prácticamente a todos se les ha hecho una mención especial por su labor, pero hay un colectivo, el de los trabajadores de las estaciones de servicio que también está ahí, al pie del cañón, y que si no fuera por ellos el poco tráfico rodado, necesario, de estos momentos no sería posible. Y con ello se engloba, por supuesto, a los propios vehículos de las fuerzas del orden y ambulancias, tan necesarios en estos momentos.

“Estaré eternamente agradecido a estos trabajadores, que están demostrando una enorme responsabilidad en momentos tan difíciles como los actuales. Son un claro ejemplo de solidaridad y entrega; y por tanto son dignos del mayor de los reconocimientos”, manifiesta Antonio Felices, presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio y vocal del Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de Empresarios de Estaciones de Servicio, cargo este último que ostenta desde 2016. Además, por supuesto, es el máximo responsable de la asociación de Almería, que cuenta con 55 estaciones en la provincia.

El almeriense Felices, como voy autorizada del sector, recuerda que se trata de un personal esencial en estos momentos se trata de un colectivo de más de 55.000 personas fijas, y que pueden considerarse “héroes, ya que realmente están sin medios, recurriendo al ingenio para dotarse de soluciones de protección caseras mientras llegan los EPI que el Ministerio de Sanidad nos va a proporcionar en las próximas horas”. El representante de las estaciones de servicio explica que la llegada de guantes, geles, mascarillas… es inminente; y para lo cual han hecho un inventario en la provincia de Almería por parte de las necesidades de cada gasolinera en referencia a este material. Una vez lleguen, se le notificará a cada uno de los empresarios para que se dirijan a recogerlo en la estación situada junto a la ITV de Huércal de Almería, Zamarula.

Paralelamente, los representantes de este sector tienen una reivindicación de la cual son optimistas para que pueda resolverse en las próximas horas. Y es que el Real Decreto del Estado de Alarma obliga a estos negocios a permanecer abiertos, algo que está reportando unas pérdidas muy importantes dadas las circunstancias actuales. Por ello, el propio Felices, ya a solicitado al Ministerio de Industria, en concreto a la Subdirección General de Hidrocarburos, que se establezcan en este caso también los servicios mínimos. “En estos momentos estamos funcionando a pérdidas, ya que la demanda se ha contraído en un 90% y, obviamente, como la gente tiene que estar en casa, no circular, la situación se ha tornado en dramática para el sector”, explica el presidente regional, quien ya ha planteado al Gobierno que se establezca una situación similar a la que ha habido cuando se ha producido alguna huelga, y por la cual se mantiene, al menos, un 20% de las estaciones funcionando. Así, estarían operando estratégicamente por zonas, para dar cobertura a toda la población en un radio no muy amplio.

Y es que la situación es tal, “que en una de las estaciones que gestiono en mi caso el otro día, en una tarde entera, solo se repostaron 46 litros”. Una cifra irrisoria, que equivale más o menos al tanque de combustible de un solo vehículo y que solo genera pérdidas y puede llegar a afectar al empleo. De ahí una petición que Felices asegura ha contado con la predisposición del Gobierno y espera que al inicio de esta nueva semana se ponga en marcha.

“Yo creo que se resolverá, ya que en estos momentos la situación es insostenible para el sector”, apunta Antonio Felices, quien reconoce que ya se están planteando los primeros ERTEs en el sector dentro de la provincia. Una consecuencia lógica dada las circunstancias de paralización y que en el caso del propio presidente también se ve obligado a implementar en sus dos estaciones de servicio. Aunque asegura que ya ha explicado a sus trabajadores la situación y la entienden a la perfección, tranquilizándolos, ya que esto es solo algo temporal y tienen sus puestos de trabajo más que asegurados una vez finalice este estado de alarma.

En el caso de las estaciones de servicio almerienses, se establecieron todos los protocolos de seguridad incluso antes de decretar la alarma. Antonio Felices comunicó en 12 de marzo a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía su intención, dado el problema que estaba surgiendo y la cantidad de gente que pasa por una gasolinera, establecer la fórmula de trabajo que se realiza en horario de noche, y que consiste en funcionar con prepago además de trabajar por el pasapaquetes para dispensar los productos necesarios para la probación. Una medida esta, aplaudida por el propio consejero, y que posteriormente tomaron en el resto de provincias y que tuvo a la almeriense como pionera.

Así está la realidad de este sector, de vital importancia para la ciudadanía en condiciones normales y que en estos momentos cobra mucho más. Eso sí, para su supervivencia necesitan de medidas por parte del Gobierno para aliviar la gran carga de gastos que requieren en momentos en los que prácticamente muchas de ellas no cuentan con comercio alguno, ya que solo las que se encuentran próximas a centros sanitarios y dependencias de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado están recurriendo a ellas y la necesidad de servicios a la población está en estos momentos bajo mínimos. Así, esperan que en las próximas horas se tome la decisión de una reducción que consideran necesaria y que igualmente garantiza la disponibilidad de este tipo de servicio a toda la ciudadanía con todas las garantías.