Ascenso obligatorio

Creo que todos coincidimos en que este arranque de temporada del equipo de Rubi nadie se lo esperaba y más cuando se ha cumplido el primer cuarto de la competición y aventaja en nada más y nada menos que siete puntos al tercer clasificado, una ventaja considerable que, de seguir con esta progresión, podría ser de aúpa allá por marzo. Y es que no solo le están saliendo las cosas al equipo, sino que además le están acompañando los altibajos de los perseguidores, que jornada sí y otra también se van dejando puntos en el camino, todo lo contrario que le pasa al Almería. Está claro que es una carrera de fondo y que la gana el que más resista y el que vaya eliminando adversarios por el camino y el Almería ha cobrado una ventaja que muchos de los aspirantes a poder pelear por el ascenso de categoría ya quisieran. Con más o menos fortuna, con mejor o peor juego, pero ahí está, al frente de la clasificación y siendo la envida de la gran mayoría de rivales. ¿Qué pensarán en Huesca, Valladolid o Zaragoza, que se las prometían muy felices allá por julio? Lo que sí que está claro es que este Almería pinta bien y si los resultados le siguen acompañando parece evidente que esta temporada podría alcanzar ese objetivo que a día de hoy parece tan cerca y tan al alcance de la mano, como es el del ascenso a Primera, aunque Rubi (es el único del vestuario que no pronuncia esa palabra y no sé por qué se le resiste tanto cuando todo el mundo, incluidos sus jugadores, la dicen a diario) no quiere saber nada de eso. Pero míster, lo del ascenso esta temporada no es un objetivo, no es una intención. Lo del ascenso del equipo es una obligación para esta plantilla y este cuerpo técnico y si no se consigue, ¿qué adjetivo le ponemos? No hay que esquivar ni tener miedo a la palabra ascenso. Es la realidad y es por lo que esta temporada está luchando el equipo. Esa "presión" que pueden tener va incluida en la firma del contrato con el Almería. Todo lo que no sea subir, bien vía directa o por la promoción, sería …