El sexto. La contratación de Vicente Moreno como nuevo entrenador de la UD Almería para la temporada 2023/24, con otra opcional en caso de permanencia, convierte al valenciano en el sexto técnico de los rojiblancos desde la llegada en agosto de 2019 de Turki Al-Sheikh como accionista, dueño y presidente del club. La lista empezó con Pedro Emanuel (14 partidos), siguió con Guti (21), Mario Silva (7) y José Gomes (36) y ha acabado con Rubi (86). Tres portugueses y tres españoles. No caeré en el chiste facilón. Dos nacionalidades con seis nombres diferentes, con formas de ver el fútbol distintas. La nueva propiedad, y su gabinete de asesores, gestores y pensadores, miró a Portugal para sentar en su banquillo a un entrenador, argumentando que el luso es el país con más técnicos con licencia FIFA en proporción a su población. La balanza comercial con el país del fado ha sido positiva en lo económico tras la venta de Darwin Núñez al Benfica, pero no tanto en lo técnico. Ninguno de los tres entrenadores lusos finalizaron la temporada. Gomes estuvo cerca, pero murió en la orilla, a falta de seis partidos. Rubi ha sido el más rocoso y duro, casi irrompible, con 86 partidos, todo un récord que superaba por seis el de Unai Emery sin ser cesado. Moreno no tiene nada que ver con los cinco anteriores. No es ni mejor ni peor, ni tiene más ni menos experiencia. Atesora dos ascensos a Primera, pero no viene para eso. Lo suyo es que el equipo no baje o, dicho de otra manera, que logre la permanencia sin desfibrilador y la pastillita de urgencia debajo de la lengua. Llega de Arabia Saudí. No le es desconocido al propietario. Eso si acaso le ha dado más favoritismo a la hora de ser contratado. Pero Pedro Emanuel y José Gomes también habían pasado por allí y no acabaron aquí.