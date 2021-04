HOMBRE A LA FUGA

No sé si desde que es Presidente, Pedro Sánchez ha visitado mucho, poco o nada, las atalayas de Sierra Cabrera. Cuando, ligeramente bebido y fumado, con la sonrisa un poco boba de quien está "agustito", le dijo a Esther Palomeras que si algún día se perdiera habría que buscarlo en Mojácar, me puse contento por la parte que me toca como garruchero. Ahora, los colegas del barrio de las canas, hemos hecho nuestro el dicho de los colegas del botellódromo, y, por "perderse", decimos "borrarse".

Tanto y tan bien se "borra" el señor Presidente, que empieza a recordarnos al protagonista de EL FUGITIVO, aquella serie de televisión que tanto éxito tuvo en los años 70.

Las lenguas bien intencionadas, nos cuentan que la gira africana estaba fijada desde hace meses y que su objetivo es abrir puertas y ventanas en Angola a las empresas españolas, porque ese país, pobre todavía, va a dejar de serlo debido a las enormes reservas de petróleo. Su economía, imparablemente al alza, se diversificará. Eso quiere el presidente Joäo Lourenço quien ha prometido a Sánchez que España será socio preferente.

Las otras lenguas, las de doble filo, interpretan esta escapada como el mutis por el foro de un escenario donde los actores españoles son demasiado cargantes pidiéndole que dimita a Marlaska; y los actores europeos, lo mismo de cargantes, o más, con la exigencia de que explique el apoyo a la ruinosa compañía aérea chavista Plus Ultra, y de paso, la broma de que el vicepresidente comunista se ha ido cuando, en realidad, sus fieles ministras están tocando la misma partitura que él ha tocado durante el año y pico que ha estado en el Gobierno.

Gobierno al que, por cierto, le pide una indemnización de 15 mensualidades de 5.500 euros, por haber sido vicepresidente dejándose la piel en el agotador trabajo de no hacer nada. En Bruselas esperan razones convincentes, justificaciones plausibles, si las hubiere. Y que hagamos lo que sea menester, incluso un adelanto electoral. Porque debemos saber que los 140.000 millones de la UE no van a servir para que PSOE, UP y ERC sigan "amarraditos los tres/espumas y terciopelo", practicando el cultivo del voto, con el infalible método de amarrar subvencionando.

Ah, las mismas malas lenguas van propalando que "el hombre a la fuga", está queriendo ningunear una vez más al Rey con la exitosa gira africana, y, de paso, usar el argumento de su seductora eficacia, para seguir apoyando a Gabilondo en la campaña electoral de la Comunidad de Madrid. ¿Qué se yo? Hay gente pa' tó, mientras el mundo gira.