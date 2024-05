Desde la Plataforma en defensa de Balerma siempre vamos a apoyar cualquier acción que sirva para que las diferentes Administraciones nos den una solución definitiva a la situación de nuestras playas, pero sabemos que no todo vale, ni que todo es viable y que cualquier actuación seria que se plantee, debe basarse en proyectos técnicos y cumpliendo con las normativas española y europea.

Ante todo, comprendemos el gran malestar que hay en nuestro pueblo, porque somos de aquí y sufrimos viendo cómo el mar se come nuestro litoral. Nos preguntamos por qué no pasa lo mismo en otros municipios cercanos. ¿Por qué se han protegido sus playas con espigones y las nuestras no?

La corta historia nos dice que, en el año 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy autorizó al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a que hiciese los espigones de Balanegra. Se les dio el visto bueno sin Estudio de Impacto Ambiental y sin tener en cuenta que su construcción condenaba al desastre a las playas de Balerma. Existían informes previos que así lo establecían, que señalaban los efectos desastrosos que los espigones en Balanegra podían tener para Balerma, cuestión que llevamos años padeciendo.

Sin embargo, al PP le dio igual. ¿Quién era en 2015 nuestro alcalde y quién lo sigue siendo ahora? Francisco Góngora, del Partido Popular. ¿Por qué consintió que se hicieran los espigones de Balanegra y no se opuso? Todavía hoy y han pasado ocho años, no nos ha dado ninguna explicación.

¿Por qué engañó a los balermeros con declaraciones en la prensa en las que nos decía que todo estaba solucionado? Góngora y otros dirigentes del PP se hicieron la foto en el paseo de Balerma y ahora les vemos, en esos mismos periódicos, exigiendo soluciones al gravísimo problema que causó un Gobierno de su mismo partido.