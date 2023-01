El juvenil vuela

Con permiso de la camada que tuvo Juan Carlos Cintas en el Almería, con Joaquín Fernández y compañía, posiblemente el actual juvenil A de la UDA sea el mejor equipo que haya tenido nunca las bases, ahoracon la denominación de Academia porque suena más moderno lo último, al igual que lo de U19 para referirse a juveniles o Sons of the Desert como lema de un equipo español. Los pupilos de Lasarte ya rompieron los registros la temporada pasada, paseándose por Liga Nacional y ahora buscan hacer historia en la máxima división de la categoría y en la Copa del Rey. En liga comandan la clasificación, habiendo perdido sólo un encuentro y sacando resultados de postín en los feudos del Real Betis o Sevilla. Si la competición terminase ahora, el Almería se metería en la Copa de Campeones, algo reservado a los mejores y que ningún equipo de la provincia ha saboreado nunca. A punto estuvo la propia UDA en 2010, pero una derrota en la última jornada les dejó con la miel en los labios. Tras empatar en Sevilla el domingo, los rojiblancos volverán a tener mañana una cita con la historia en Huércal de Almería, que hace dos semanas registró un lleno absoluto para ver a unos chavales de 18 y 19 años (muchos de ellos seguirán siendo juveniles la próxima temporada). El Almería ya participó en los octavos de final de este torneo en 2010 y 2014, pero, ahora, a partido único, en casa y ante un equipo a priori que no tiene mejores armas que las que dispone Lasarte, el pase a cuartos de final es una opción más que real. De ese juvenil de hace trece años ninguno terminó llegando a Primera División; ahora es pronto aún para saber si los Rachad o Younes alcanzarán la élite, pero lo que parece seguro es que tienen condiciones suficientes para vivir del fútbol en otras categorías. De momento toca disfrutar de una cita como la de mañana, alejada de ese fútbol tan manejado en el que se ha convertido el sénior profesional y semi.