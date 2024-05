Londres, 9 de mayo de 2024. Estimado Navarro, espero que mientras estamos en este limbo de la competición, donde no nos jugamos nada pero aun así tenemos que jugar los partidos que quedan, el club esté rabajando en serio en la planificación de la próxima temporada. Escuchando a Édgar ayer, me quedo con el comentario que hizo sobre la importancia de la pretemporada. Retrata un poco a Vicente Moreno, pero también al club con el verano loco que tuvimos de idas y venidas, que desde luego no ayudaron a que el equipo arrancara en condiciones y, de aquellos polvos, estos lodos. Espero que tenga una estabilidad que no hemos tenido este año y que las bajas y altas tengan sentido y sean por el bien deportivo del club. La Segunda División es una categoría muy difícil y no podemos dar por sentado que vamos a pasearnos, todo lo contrario, y por eso es crucial que el club haga los deberes en tiempo y forma. PD: También espero un gesto hacia los abonados con unos descuentos considerables…