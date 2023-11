El cupo de atún rojo que le corresponde a España para 2024 es de 6.784 toneladas, un 10 % más que el año pasado. El cupo del año pasado también supuso un aumento sobre el de 2021, por lo que se deduce que la población de atunes se está recuperando. Cuando se impusieron las restricciones, hace unos quince años, protestaron el sector pesquero y algunos políticos. Los ecologistas, por el contrario, decían que era poca bajada. Ninguno de los dos colectivos tenía razón. Si tenemos en cuenta que en 2008 el cupo de España bajó a 4.200 toneladas (el total de la UE bajó de 27.500 a 22.000) y que ahora está aumentando y es casi el doble que en 2008, cabe deducir que los científicos que aconsejaron la medida y los políticos europeos que la implementaron tenía sobrada razón.

Lo mismo ocurrió cuando el boquerón del Golfo de Vizcaya estaba en serio peligro de de desaparición y, en 2005, la U.E. prohibió su pesca. A los cinco años la especie se había recuperado tan satisfactoriamente que se levantó la veda y se permitió pescar 7.000 toneladas. Al año siguiente, 2011, la cuota aumentó a 29.700 toneladas. Está claro que el mar se regenera si no somos tan bestias que lo esquilmamos hasta que no quede un alevín, como ocurrió con nuestras almejas y coquinas a finales del pasado siglo. A ver si se convencen los defensores a ultranza de la pesca de arrastre.

En cuanto al atún rojo, del cupo de España, un tercio aproximado corresponde a las almadrabas andaluzas, así que en abril-mayo próximos tendremos algo más que este año. De momento, dos almadrabas de Barbate disponen de atún ultracongelado a -60 ºC, lo que permite una conservación casi perfecta. Una de las partes que más me gusta del variado despiece de este rico bicho es el tarantelo, que está entre la ventresca y la cola blanca. Es menos graso que la ventresca, perfecto para muchas preparaciones, Esta Nochebuena lo voy a hacer en cuajadera. Como debe comerse muy poco hecho, casi crudo, hago las patatas de la cuajadera con antelación, en una sartén amplia y les pongo un vaso de caldo de pescado. A la hora de cenar, pongo esa sartén a fuego suave y, en otra igual de grande aso los filetes de tarantelo, vuelta y vuelta, y los coloco sobre la cuajadera caliente. Y a la mesa. Felices Pascuas. Y no de me digan que me adelanto, que ya están las luces puestas y los mantecados casi agotados.