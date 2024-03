El medicamento contra la diabetes Ozempic se ha convertido en un superventas debido a su eficacia para bajar peso. Y tiene otro efecto secundario positivo. Morgan & Stanley ha realizado encuestas a consumidores que siguen tratamientos con estos fármacos y resulta que hay una importante reducción en el consumo de alimentos ricos en azúcar y grasa, como dulces, bebidas azucaradas y bollería: casi el 25 % de estos consumidores dejó de beber alcohol y casi el 20 % abandonó las bebidas azucaradas. Bienvenido sea el Ozempic. La tendencia a bajar el consumo de alcohol (solo en ciertos sectores, porque los botellones siguen al alza) se está notando también en la aparición de licores y vinos bajos de grados o directamente 0,0. Vayamos por partes. Por un lado, hace décadas que muchos nos quejamos de la alta graduación de los vinos tintos y blancos a caballo de aquella moda “Parker” de mucho color y potencia. Pero una cosa es volver a los 12-13 grados de antaño y otra los vinos bajos en alcohol -como los “frizzantes” de 5 grados- o los “sin”. Los pocos de ambas clases que caté me parecieron abominables. Dicen que aunque algunas grandes bodegas los están haciendo más potables: hasta que no lo vea no lo creo. En el caso del fino y la manzanilla, hace ya décadas que bajaron de unos excesivos 17-19 grados a 15; de ahí no se puede bajar porque desaparece el velo de flor y adiós fino.

Para seguir con el vino, acabo de conocer el informe que la agencia “Hopscotch Sopexa” realiza cada dos años sobre las tendencias que observan en los mercados clave de consumo e importación de vino: Alemania, Bélgica, Reino Unido, Países Bajos, E.E. U.U., Canadá, China, Japón y Corea del Sur. De casi mil entrevistas a profesionales de estos mercados deducen que las tres tendencias predominantes -con algunas diferencias según el país- son: que se buscan graduaciones más bajas, que tiende a bajar ligeramente el consumo mundial aunque aumenta el de vinos de calidad; y que se aprecian más los vinos artesanales, ecológicos y de zonas prestigiosas. La procedencia francesa es la de la mejor imagen para el 50 % de los encuestados. Se asocia con vinos para grandes ocasiones y con calidad gustativa. España y Chile destacan por “precios atractivos”. Eso sí, el cava pasa al primer lugar entre los espumosos y el champagne está el tercero.