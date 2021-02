Azorín fue un escritor, José Martínez Ruiz. Un escritor de lo maravillosamente breve, miserablemente poco reeditado y menos leído actualmente (no era de izquierdas y a esos ni agua). En Almería Azorín es también una calle (dedicada al escritor) y un edificio en construcción que se derrumbó en 1970. Hubo 15 muertos y varios heridos y forma parte de la crónica negra y de un tabú local del que apenas se habla, a veces se comenta, a veces se reseña pero en esta ocasión tiene una inesperada actualidad gracias a un libro, una editorial, un editor y un programa. Yo pensaba que el libro acababa de salir pero no, lleva ya un tiempo. Y yo no sabía nada de ese libro que documenta profusa, detallada y ordenadamente todo lo relativo al suceso. Lo he buscado, lo he leído y lo he alabado porque hacía falta ese libro. Para los almerienses no hacía falta pero para la historia sí, no para el periodismo, no para el morbo. Me confiesa el autor en intencionado contacto telefónico que no ha entrevistado o contactado con personas directamente implicadas y lo entiendo. Se puede investigar, se puede documentar y se puede recopilar pero no se puede preguntar. Pero siempre hay que escribir, registrar y actualizar la información histórica tanto en los hechos positivos o afortunados como en los negativos o desafortunados. No es fácil, tarde o temprano nos cruzaremos con personas relacionadas y directamente implicadas que nos saludarán cortésmente. Pero la historia es el conjunto de versiones opuestas sobre acontecimientos relevantes desafortunados donde la última página nunca está escrita. Cuando todo está escrito ya no es historia, es panfleto y cuando es sólo un conjunto de datos no es historia, es memorándum. Y sin los libros no hay historia y sin historia no hay nada. Confieso que si yo hubiese estado relacionado o implicado con el suceso mi opinión sería totalmente diferente y no querría saber nada y conozco a personas más que directamente relacionadas y entiendo que no quieran formar parte de la historia pero es inevitable porque forman parte de ella y se hará historia, libros. Respecto al libro discrepo en la parte del misterio pero sin eso no hubiese salido en la tele y posiblemente no hubiese reparado en él, una vez creo que lo vi y pensaba que iba sobre el escritor Azorín. Pobre Azorín que en Almería siempre será un edificio derrumbado y no demasiado más en el resto de España.