Bonus, bona, bonum

Queridos lectores ¡que no nos arrebaten la luz ni las luces! Como este irresponsable gobierno, mientras la oposición templa gaitas y hostiga por envidia a las ínsulas de coherencia, valor, y honestidad intelectual, nos impone peajes para circular por las autovías, finiquita la educación, manipula y censura la cultura, es incapaz de gestionar las necesidades energéticas y económicas de España, ni ejercer sus responsabilidades en el escenario de la política mundial, así como exhibir sin reparo alguno su rotunda falta de moral ¿Dónde estaban y están los comités de expertos a los que tanto aluden? ¿Cuál es la solvencia de conocimiento y preparación de dichos técnicos de la expertitud? ¿Por qué Delcy Rodríguez y su príncipe de zapatos dorados trajeron 40 maletas a España? ¿Será por alguna alianza de civilizaciones? Hasta se inmiscuyen en la intimidad de nuestra despensa y del cajón de las prendas interiores. Son recalcitrantes fustigándonos con despotismo carente de humanismo e ilustración. Las penas con pan son menos, pero le añades una onza de chocolate y piensas mejor. Declaro mi ferviente admiración por la preciosa flor del cacao. No queda de otra que buscar aire limpio de sectarismos y fortalecer nuestras defensas y pragmática cívicas. Grecia y Roma siempre acuden en nuestro auxilio. Después de todo, en la Península Ibérica atesoramos kilómetros de calzadas romanas desde el año 120 a. C. Véase el Itinerario Antonino del siglo III d. C. Uno de los historiadores y políticos romanos más sutiles, claro en sus argumentos para explicar las relaciones de poder, la política, fue Cornelio Tácito (siglo I d.C.) En su pensamiento hay cuatro reflexiones que describen con precisión lo que vivimos en nuestro presente en general y en España con ferocidad autodestructiva: "El poder conseguido por medios culpables nunca se ejercitó con buenos propósitos". "Cuanto más corrupto es el Estado más leyes tiene". "Una mala paz es todavía peor que la guerra". "Raros son esos tiempos felices en los que se puede pensar lo que se quiere y decir lo que se piensa". Para robarnos nuestra ciudadanía y el poder de decisión para gobernarnos en democracia, nada ni nadie por encima de la Ley, se les hace necesario dominarnos con el hambre, oscuridad, frio y calor. Acabar con educación y cultura erradicando el pensamiento para imponer ideología. Totalitarismo. Bonos por votos.