En el IMDEA, Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, concretamente en su centro dedicado a la energía, trabaja el investigador Enrique García-Quismondo investigando en energías renovables, y ha publicado en The Conversation un artículo sobre las baterías de sodio.La semana pasada, en esta misma columna, yo hablaba del litio y los problemas que conlleva su extracción y uso, pero hoy, gracias al Prof. García-Quismondo lo voy a hacer del sodio. Máxime, teniendo en cuenta que adoro mi/nuestro Mediterráneo, y que éste es uno de los mares más salados que existen: contiene 38 gramos de sal por litro de agua.

La empresa francesa Tiamat Energy, va a construir una fábrica de celdas de iones de sodio capaz de producir 5.000 millones de watios al año. Así que las baterías de sodio “tienen pinta de querer ir a por las de litio”. Las de sodio son ideales para coches más pequeños, pero también tienen la ventaja de que se pueden recargar sobre la marcha, poniendo en tramos de asfalto unas cintas metálicas qe por magnetismo cargan la batería del coche que circula sobre ellas. Así que pinta bien el asunto para coches de gama media-baja.

Tan prometedor es su futuro que NorthVolt en Suecia y la alianza entre BYD y Huaihai en China están trabajando, a tope, en superar la actual limitación de la carga.

De hecho, el pasado noviembre, BYD anunció la construcción la construcción de su primera gigafábrica de baterías de iones de sodio en Xuzhou, con una capacidad de 30.000 millones de watios anuales y una inversión de 1.284 millones de euros. Pueden ser el principal proveedor mundial de baterías de sodio para microcoches.

Además, como en todas las comparaciones, cada uno de los comparados gana en unos aspectos. Así, las de sodio tienen las ventajas de la utilización de sodio, tan fácil de obtener que los romanos lo hacían, y que se pueden descargar hasta cero, mientras que las de litio, no. Por otra parte, el electrolito de las de sodio o el separador pueden ser más caros que en las de litio. Además, sal de Cabo de Gata hay toda la que quieras y su obtención es totalmente limpia, por contra, lo del litio es para salir corriendo y no volver la vista atrás.

Como es lógico, para una vez que Almería, y más concretamente Cabo de Gata, pueden “pillar cacho”, en el buen sentido de la expresión, me imagino que el consejero de medio ambiente de la Junta de Andalucía, nuestro paisano don Ramón, al que de siempre he conocido como Ramón Monterreal, estará informado de este tema y de las posibilidades de implantar en la costa almeriense unas salinas “así de grandes”. Y si no es así, pues ahí está Roquetas de Mar, con Gabriel para buscarles el emplazamiento ideal.