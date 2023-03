La semana que viene veremos el espectáculo más absurdo del último año político. Me refiero a la moción de censura de Vox. Un acto de pura estrategia electoral del partido de Abascal para intentar conseguir algún voto más. Es decir, una campaña política utilizando las instituciones. Hace unas semanas afirmaba que aprovecharán todo esto para convertirse en la cortinilla de titulares de los informativos nacionales. Lo que no sabían es que su candidato, Ramón Tamames, les está saliendo rana. Todos pensábamos que las fotos del profesor de economía y el líder del partido iban a llevar a un consenso en la palabra de ambos para que al menos no quedasen en ridículo en la tribuna del Congreso de los Diputados. Pero ya saben que la realidad supera a la ficción. Ahora vemos a un candidato hablar con todos los medios de comunicación sacando titulares en contra de los ideales del partido verde chillón. Una de la últimas ha sido esta perla: "Se puede decir que España es una nación de naciones: una supernación". Palabras como estas están sacando los colores a Espinosa de los Monteros o a algunos miembros de Vox. La estrategia para decir "que son el único partido que han intentado sacar de la Moncloa a Sánchez" se desvanece. Pensaban que iba ser un camino de rosas lleno de titulares asombrosos y poniendo propuestas encima de la mesa, que incluso, harían dudar a Núñez Feijóo. Ahora las ruedas de prensa del partido se han convertido en un circo para periodistas y un dolor de cabeza para los asesores y jefes de comunicación del partido. Todo, por dejar a un señor de gran categoría política al mando de sus entrevistas y sacar de su boca todo lo que piensa. No pensaron en eso en la ejecutiva de Vox. Un sinsentido sin ningún fin y que les hará pasarlo mal en las urnas. Les aseguro que para algunos votantes de Vox les molestará lo que diga el que fuera miembro del Partido Comunista en su discurso. Será algo bochornoso, y más sabiendo que no tienen los apoyos suficientes para que al menos se haga algo. Como siempre, saldrá ganado el mismo, Pedro Sánchez. No pensábamos que tanto hace un par de semanas, pero ahora tiene más razones. Veremos una bancada del Gobierno con risas y haciendo sudar a Abascal. Y es que antes de empezar la moción tienen ya el discurso: "¿Cómo presentan ustedes a un candidato que va en contra de todo lo que proponen?"