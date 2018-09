Centro desértico

No nos amarga que se vaya H&M del Paseo porque no hemos entrado nunca, pero nos preocupa como síntoma -repetido- del abandono del centro de la ciudad por parte del comercio en general. Primero se fueron los cines, luego las tiendas de barrio, incluso las del mismo Paseo y aledaños. Todo ello motivado por la aparición de grandes superficies comerciales en el extrarradio, según el modelo americano. Los ayuntamientos y otros poderes públicos favorecen este modelo y se vuelven locos dándoles facilidades. Basta que insinúe El Corte Catalán o el DisKea que se quiere instalar en las afueras de Almería para que los munícipes de todo signo canten aleluyas y pierdan el culo para ver quién les da más facilidades, exenciones y albricias a la multinacional de turno. ¡Oiga, es que crean cincuenta o doscientos puestos de trabajo directos y tres mil indirectos! Lo que nadie calcula es cuantos se pierden con los cienes de tiendas que tienen que cerrar. Y eso que los comercios de siempre pagaban mejor a sus dependientes que lo que cobran los nuevos contratados via empresa de trabajo temporal. Y la pérdida social y cultural para la ciudad es incalculable.

Una vez que las franquicias han ocupado casi todo el espacio disponible en el centro, ahora empiezan también a abandonarlo, al parecer porque los alquileres son descomunales y el negocio no les da tanto como quieren. El Ayuntamiento de Almería ya ha dicho que va a tomar medidas para paliar el desastre. ¡Temblemos! Tales medidas, según declaraciones recientes, se basan en más noches en negro y en blanco, más calles peatonales, cierre del Paseo a la circulación… ¡la de veces que han dicho lo mismo! Con el resultado que podemos apreciar. Lo de peatonalizar calles solo favorece a los bares; el pequeño comercio se ve abrumado porque los clientes no pueden ni entrar en sus tiendas, pues todas las calles están ocupadas por mesas. Los turistas -excepto los del modo "Magaluf"- huyen de semejante bronca. El Paseo ya está cerrado; no hay más que darse una vuelta a partir de las nueve de la noche. Y los vecinos solo pueden dormir desde que cierran las discotecas hasta que pasan las máquinas de "Almería limpia, Almería bonita", o sea, entre las cinco y las siete de la mañana. Cuando se vayan también los vecinos, el centro será un "excelente" parque temático de bares y suciedad.