Cómo habéis entrado al trapo del señor Llamazares y su celada, sacando el orgullo patrio almeriense como egregios estandartes de la cultura y adoradores de los libros. Decídselo ahora a quién tuvo que cerrar la famosa librería de El Ejido. Y poniéndole los puntos sobre las íes al Llamazares, es cierto, lo es, que ya no hay en El Ejido una librería como tal, la hubo, y hasta dos, cercanas, por cierto. Pero ya no. No es menos cierto que El Corte Inglés tiene una sección de libros nada desdeñable, y hasta de cómics, ah bueno, lo olvidaba, señor Llamazares, el cómic es cultura de baja estofa. Hay muchos sitios donde se venden libros, pero no una librería de venta exclusiva de libros. Puntualizándole, señor Llamazares, no hay que ir tan lejos para encontrar otra librería propiamente dicha. En Roquetas de Mar hay otra, en Adra hay al menos una, en Vícar no hay ninguna y en Almería, hay cinco si no contamos una librería de temas religiosos (a lo mejor al señor Llamazares los libros religiosos no le parecen cultura) y de cómics hay, si no cuento mal, tres. Ah, espere, señor Llamazares, las librerías de libros de segunda mano son o no son librerías, porque si lo son y si no cuento mal hay al menos una de libros, cómics y discos y otra sólo de cómics. Y ya de libros de lance en general pues tres o cuatro. También algunas de discos (que ya sé que no son libros, a lo mejor cultura, no sé). Y sí, es cierto que la pérdida de la librería que usted menciona no fue baladí ya que fue considerada en su momento la mejor librería cultural de España. Traía autores de toda España (y no menores) y a lo mejor hasta vino usted, no recuerdo; si vino, le dolerá porque ya no le volverá a traer y si no vino le dolerá porque nunca le trajo ni le traerá. Pagaba a tocateja para que los autores españoles hicieran su bolo de turno, ignoro los aspectos crematísticos pero no fue la falta de clientes lo que propició su cierre. En realidad no sé lo que fue, el fin del apoyo económico del Ayuntamiento para financiar los eventos, la también falta de clientes o vaya usted a saber pero no eche la culpa de una cuestión puntual a la garrulez del populacho, que, según usted, como ya no lee pues vota a Vox. Hay que ser simplista. Cierto es que en Almería en general no se desviven por los libros salvo algunos frikis (como yo) pero garrulos y votantes de Vox (no confundir) hay en todas partes y ya se verá.