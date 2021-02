Chick Corea y Almería

Ha muerto uno de los grandes del jazz de todos los tiempos. Chick Corea ha militado en la división de Miles Davies, Charlie Parker, Coltrane, Amstrong o Ellington. (Para que no nos critiquen las feministas, se pueden incluir en esta lista a Ella Fitzgerald, Sara Vaughan o Billie Holiday, aunque no son instrumentistas). Como decían los clásicos, ha ingresado en el Parnaso. Sin exagerar, se podría decir también que estuvo a la altura de los grandes de la música clásica, ya que el jazz es la música clásica del siglo XX y que nos perdonen John Cage, Stockhausen o Ligetti. No somos amantes de las necrológicas y además se han escrito unas cuantas en estos días, así que vamos a centrarnos en la relación del artista con nuestra ciudad. Todos recuerdan su última actuación, en el verano de 2019, cuando arrasó en el Festival de Jazz con su formación The Spanish Heart Band, en la que le acompañaban nuestro Niño Josele y Jorge Pardo, entre otros músicos. La primera vez, que recordemos, fue en 1991, hace ya treinta años, cuando el Festival de Jazz se celebró en el Teatro Cervantes, con algunas "jam session" en otros escenarios como los aljibes de la Peña El Taranto. Una de estas actuaciones fue un concierto de Tomatito, Jorge Pardo y Carles Benavent. Y esa noche Chick Corea, que había tocado en el Cervantes, se acercó a la Peña para ver la actuación. Hay testimonio gráfico del americano, bajo un arco de ladrillo de los aljibes, escuchando a los tres fenómenos españoles. Al terminar fue a saludarlos a la Secretaría y convinieron en tocar juntos pronto. La cosa se dilató, aunque parece que finalmente lo hicieron, pero no tenemos constancia. El caso es que el pianista manifestó un gran interés en Tomatito, y años después tocó con otro guitarrista almeriense universal, como hemos comentado más arriba. El famoso tema "Spain", que tanto han popularizado Michel Camilo y Tomatito, es original de Chick. La suerte, de todas formas, ha sido haberlo podido escuchar en directo cuando ya era un mito. También ha sido una suerte poder asistir a tantos momentos históricos como se han dado en la Peña El Taranto. Durante muchos años ha sido casi la única institución cultural relevante en esta provincia. Hoy, por suerte, hay mucho más movimiento cultural que en aquellos duros años sesenta (la Peña se fundó en 1963) y décadas siguientes. Y que no decaiga.