En 2015, el Prof. Moreno, de la U. Panthéon-Sorbonne, que es "una Universidad elegante del barrio latino de París", según Google, expuso su teoría de las ciudades de 15 minutos, en la ONU. O sea, que: "en el radio de 15 minutos a pie o en bicicleta, la gente debería poder vivir la esencia de lo que constituye la experiencia urbana: acceder al trabajo, la vivienda, la alimentación, la salud, la educación, la cultura y el ocio."

O sea, la ciudad sería un círculo de unos 8 km. Y yo me pregunto, como además no tendría torres de viviendas, y sí muchos jardines, según el Prof. Moreno, ¿qué dotaciones de servicios sociales metes ahí? ¿Cuántos centros de trabajo, y de qué tipo? No sé por qué, me da la impresión de que esa teoría está inventando los barrios residenciales de toda la vida. Y no sé por qué me imagino que estarían plagados de cámaras de tv, para mayor goce y disfrute de la tranquilidad de sus moradores. ¡No me hace gracia! Somos sociales por naturaleza y eso no me gusta.