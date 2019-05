Entre los múltiples vencedores de las últimas elecciones se encuentra el partido animalista PACMA. Les pasa como a VOX, que aun perdiendo por goleada, como han sacado más de lo que tenían, se sienten en la cumbre del mundo. Y se aprestan a imponernos sus ideas -por muy minoritarias que sean- a toda la humanidad, que ellos son los auténticos verdaderos. Como están en posesión de la verdad tienen el derecho y la obligación de imponérnosla a todos por nuestro propio bien. Iluminación se llama esa postura. Porque, vamos a ver, apliquemos la razón para intentar entender sus razones, aunque sean difíciles de aceptar por la mayoría. Para empezar, considerar que los animales son "nuestros compañeros de planeta", como dice la presidenta del Pacma, Silvia Barquero, es querer meter la burra de canto. Por poco que hayamos estudiado ciencias naturales en el instituto, sabemos que los diferentes seres vivos del planeta competimos por el alimento, el espacio…la vida en suma. Salvo que Darwin lleve dos siglos y medio engañando a todo el mundo, menos a los negacionistas y, por lo visto, al Pacma. ¿Les suena a los animalistas una cosa que se llama la cadena trófica? El pez grande se come al chico y el pez chico se come el plancton. El conejo se come la alfalfa, el lince se come al conejo y el lobo se come al lince. ¡Qué pandilla de insolidarios, malos compañeros de planeta! Ya lo decía Peret, como justificación para matar a su compadrito por llamarlo gato: "el gato caza al ratón, el ratón se come el queso, el queso lo da la leche, la leche la da la vaca, la vaca tiene los cuernos… ¡Ay, ay, lo mato!". ¡Toma ya cadena trófica!

Por otra parte, si todos los humanos nos hacemos vegetarianos, no por eso vamos a evitar que los carnívoros se coman a los herbívoros y a carnívoros pequeñines. ¿Qué habría que hacer con esos carnívoros irredentos como leones, tigres, hienas, leopardos…? Convencerlos con razonamientos animalistas en mítines por selvas y bosques no es probable que tuviera demasiado éxito. Una solución nos la apunta la citada Barquero cuando habla de los animales que están en los zoológicos: esterilizarlos para que no tengan descendencia. Y cuando lo consigan habrá que esterilizar a las vacas, ovejas y cerdos, porque no habrá quien se los coma y serán nuestros competidores directos por las hierbas y granos existentes en el planeta. ¡Compañeros de planeta! ¡Sí, hijo sí!