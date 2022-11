El martes pasado hubo un acto en Barcelona para denunciar el retraso de las obras para la construcción del Corredor Mediterráneo. El encuentro fue convocado por la Asociación Valenciana de Empresarios y asistieron 1500 empresarios. Se puso sobre la mesa el sistema radial de las comunicaciones ferroviarias, conectadas con Madrid desde cualquier punto del mapa. "Todo pasa por el centro de España", se lamentó el presidente de la asociación convocante, Vicente Boluda, en la apertura del acto. Las críticas más elocuentes hacían referencia, como es natural, al retraso de las obras para comunicar España con Europa a través de la costa mediterránea, que se iniciaron hace más de 25 años, y avanzan a trompicones. Desde entonces han pasado seis gobiernos diferentes y ocho ministros de fomento y transporte. No pretendo eximir a ningún gobierno de la parte que le corresponda en cuanto a responsabilidad se refiere, pero los almerienses sabemos de sobra qué partido gobernaba cuando se taparon los túneles en el municipio de Sorbas. A la cita del martes asistieron tres presidentes de las cuatro comunidades autónomas afectadas, Pere Aragonés (Cataluña) Ximo Puig (Comunidad Valenciana) y Fernando López Miras (Murcia). El presidente de Andalucía no se tomó la molestia. Es de suponer que para para Pérez Moreno la Andalucía más representativa ya está conectada con Europa cruzando el mapa a través de un AVE desde Sevilla o desde Málaga pasando por Madrid. Es una realidad incuestionable el desarrollo que ha experimentado Almería en los últimos cincuenta años, sin que se haya percibido una mínima mejora en el transporte por ferrocarril. El Corredor Mediterráneo hoy es una necesidad imperiosa para una provincia que promueve una gran cantidad de exportaciones, pero el aislamiento de esta esquina del mapa es un hecho que los almerienses padecemos sin que, hasta la fecha, nuestras reivindicaciones hayan sido tenidas en cuenta por los distintos poderes. El desinterés del presidente de Andalucía, no asistiendo a una convocatoria en la que los otros tres presidentes autonómicos afectados han ocupado asiento en la primera fila junto a los empresarios convocantes, así lo demuestra. Si nos sirve de consuelo, la ministra de transportes, Raquel Sánchez, que sí tuvo el detalle de asistir al acto, anunció que para el año 2026 el tramo del corredor mediterráneo entre Almería y la frontera francesa entrará en funcionamiento. Esperemos que así sea.