Defender empleos

Parece ser que cuando a los franceses les preguntas ¿qué tal? es frecuente que respondan "me defiendo". Y muy optimistas me parecen. Pensemos en Inés Arrimadas, un día de antes de la moción de censura de Murcia. Seguro que a esa pregunta respondió que muy bien. Y no, ni siquiera se defiende, se le ha venido abajo el partido entero. O el Vicepresidente Iglesias, hubiera respondido lo mismo, y ahora ahí le tienen, buscando su lugar en la política. No somos nadie en estos tiempos de pandemia. Pues si preguntamos cómo va el empleo en este inicio del segundo año del covid, también el me defiendo suena optimista. Y el caso es que hemos empezado la recuperación, pero no es ni en V (en España nunca lo es), ni en L, ni en K, es más en Astra Zeneca, por los dolores de cabeza que nos va a dar. Ya ven que haciendo real el refrán de que a perro apaleado todo se le vuelven pulgas, en nuestra provincia se amplían los horarios comerciales por primera vez este año. Podemos tomar una cerveza en alguna terraza hasta las 22,30, ah, pues de seguir así me defiendo dice el dueño del bar de mi calle y, de repente, entra un frío que ríete tú, y no te sientas ni a mediodía. Mientras, las noticias hablan de esperanza. Habrá ayudas de la Junta para las empresas, y del Estado, y vendrá el AVE, ese en el que hace como 30 años pensé pues cuando lo pongan, que ya queda poco, igual puedo ir hasta Madrid en tren y no dejarme el sueldo de medio mes en el avión Es bueno prometer futuro, pero el presente nos dice que si observamos la evolución del paro y la contratación por municipios en Almería, de enero a enero, el paro subió en 13.711 personas y se formalizaron 6.381 contratos menos. ¿Dónde? Todos responderíamos que en el sector servicios, claro, hostelería y comercio. Es verdad, un 56% de esa menor contratación corresponde a esos sectores, pero resulta que otro 38% corresponde a la Agricultura. También se podría creer que las mujeres han sido las más perjudicadas. Decirlo siempre es una promesa segura de que gustarás porque eres una aliado. Pero no. El 63% de esa menor contratación fue con hombres. Normal, porque estamos en la campaña hortofrutícola. Con la que está cayendo poco es, podríamos decir. Si, de acuerdo, pero antes de contratar nuevos trabajadores tienen que salir de los ERTES los que están. No esperemos pues una recuperación del empleo en la provincia este año. No hasta el extremo de regresar a las cifras de desempleo de antes de marzo de 2020.