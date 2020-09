Cuando yo era pequeño me gustaba imitar a los "muchachillos" (así los llamábamos) de las películas del oeste. También sentía la misma emulación cuando leí el Quijote en la pre-adolescencia. Me veía con mi revólver o acompañado de Sancho "desfaciendo" entuertos. Pero aquello se quedó con mi niñez y no tuvo más repercusión. Supongo que al madurar y ver cuál era mi realidad se me pasaron esas veleidades. Tuve modelos, tuve a quien imitar, pero carecían de la aureola de heroicidad y de salvadores que tenían aquellos personajes y limité mis esfuerzos al campo de la educación. Supongo que les pasa lo mismo a muchas personas: encuentran en esos medios literarios y audiovisuales algún modelo, con el que se identifican con mayor o menor seriedad, pero suelen abandonarlo al crecer. Sin embargo, ya no estoy tan seguro de que le pase a todo el mundo, porque estoy viendo ahora que hay quienes parecen haber sufrido poderosas influencias tan profundas que no desaparecen al madurar; o simplemente que hay personas que no maduran. ¿Cuántas veces habrán visto Fahrenheit 451? ¿O Rebelión en la granja? ¿O habrán leído Un Mundo feliz? Es como si ese contacto hubiera sido para ellos un aldabonazo y, cual Pablo de Tarso, se han caído del caballo y han emprendido una más que activa cruzada para liberar a la humanidad de los males que la aquejan, desenmascarando de paso a esos oscuros poderes que los están provocando. Aprecian que todos los demás estamos ciegos; todos los demás somos sumisos; a todos los demás nos engañan. Solo ellos lo ven claro: ven los mismos hechos que los demás, pero ellos les dan la interpretación adecuada, mientras que todos los demás "tragamos" con lo que tienen a bien inculcarnos los medios. ¿Se habrán creído que son el "bombero" de Fahrenheit? ¿o la gallina y la gallo de Chicken run? Por cierto, ¿ha hablado alguno de ustedes directamente con algún negacionista, con algún conspiranoico? La mayoría de nosotros nos enteramos de sus "ideas" por los medios, aunque algunos hemos podido tener contacto directo con ellos. Al hablar con él me miraba con conmiseración, con pena, lamentando que mi mente siguiera cerrada ante sus "poderosas" razones. Me miraba diciendo para sí: "¿Cómo es posible que veas un molino de viento cuando en realidad tienes delante de ti a unos tremendos gigantes?". Viendo su seguridad casi me daba pena de mí mismo. ¿Tendré que volver a mi adolescencia y ensillar a Rocinante?