Falsas identificaciones

Desde un punto de vista estético y emotivo los desfiles militares tienen pocos rivales. La marcialidad, la música, el colorido llenan el ambiente. Y, perdone George Brassens, levantan el ánimo. Pero lo hace como una buena batucada o un concierto de rock. Dicho esto, quisiera hacer algunos comentarios sobre esta celebración de la Fiesta Nacional. Es evidente que no se trata del día de las Fuerzas Armadas. Pese a ello, los ejércitos y las fuerzas del orden han monopolizado por tierra y cielo lo que es una fiesta de toda la sociedad. Esto lleva a una primera falsa identificación de la nación con las fuerzas armadas. Nada tengo en contra de los "viva" a cualquier entidad o persona que de alguna forma sirva a la sociedad, sea la Guardia Civil o la UME. Pero por los vítores y comentarios, parece que son ellos los únicos que dedican su vida al servicio de España. Es como si en ellos se concentrara la quintaesencia de lo que sea nuestro país. Y, por lo que se pudo vivir durante el desfile, también hay una parte de la población que después de identificar a España con las fuerzas del orden, dan un paso más e identifican falsamente a esas fuerzas con ellos mismos, de tal forma que cualquiera que no forme parte de esta élite que accede por invitación a las tribunas especiales (ignoro en base a qué méritos o circunstancias) es objeto de abucheo, de gritos de "fuera, fuera", y de insultos. Me produce un auténtico bochorno ese comportamiento que aplaude sin reservas a los presidentes del gobierno que son "suyos", mientras que la presencia de cualquier presidente socialista, Felipe, Zapatero o Sanchez, es considerada intrusismo y lo manifiestan con esas actitudes propias cuando menos de falta de educación. No voy a plantear preguntas retóricas sobre el origen de esas actitudes porque creo saberlas. Es la concepción monopolista que tienen de España unos cuantos que usualmente portan banderas de distintos tamaños en su cuerpo, vestimenta o distintos utensilios. Es como si al hacer pública ostentación de la bandera quisieran poner de manifiesto que, nuevos "Luis XIV", ellos se identifican con España y, lo más curioso, que España se identifica con ellos. Decía Almudena Grandes hace unos días que teme que España no tenga solución. Comparto ese pesimismo porque somos incapaces de superar las divisiones y las posiciones irreductibles. Y esos gritos, esos abucheos, parecen darle, lamentablemente, la razón.