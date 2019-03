Falsos argumentos

Cada uno puede pensar lo que le parezca pero yo, qué quieren que les diga, no creo que Pedro Sánchez haya negociado maldita la cosa con los independentistas, ni con los de Bildu, ni con los filoetarras, ni con el lucero del alba, que ya está bien de machacar con ese argumentario tan cansino que nos sabemos de memoria. Cada vez que alguno de los que lo manejan aparece en pantalla, ya sea un político del tripartito de Colón o un tertuliano afín, sabemos de antemano que nos van a soltar el rollo de Pedro Sánchez vendiendo España a los independentistas, a los de Bildu y a los filoetarras. ¡Qué pelmazo! De lo que no han sido capaces quienes afirman que se ha producido la venta prodigiosa es de corroborar su discurso con una sola prueba que lo demuestre. Pienso que de haberse originado semejante trato algo habría notado como español que soy, pero miro a mi alrededor y no percibo ningún cambio en el paisaje. En todo caso, para rebatirlo me baso en dos hechos objetivos fáciles de comprender, aunque ya sé que no voy a convencer a quienes sufren pesadillas con el Presidente viajando en el Falcón, contra los sentimientos no hay argumentos que valgan. Tales hechos objetivos son la moción de censura y la desaprobación de los presupuestos. Con respecto a la moción de censura la presentó el PSOE, que era el partido mayoritario de la oposición, por la sencilla razón de que la Audiencia Nacional condenó por corrupción al PP que gobernaba. Hubo mayoría de parlamentarios, representantes de partidos diversos que, a la vista de la sentencia condenatoria, tuvieron motivo suficiente para votar a favor, lo cual es absolutamente comprensible que se hiciera, apretando el botón correspondiente, sin mayores contemplaciones. No existe la menor prueba fáctica de que se formulase negociación alguna entre el PSOE y los partidos que libremente decidieron desalojar a un gobierno acusado de corrupción. Con respecto a los Presupuestos, el PSOE ha intentado sacarlos adelante y ha contactado con los partidos que apoyaron la moción de censura, incluyendo a los nacionalistas que, en esta ocasión, han votado en contra, lo cual indica que Pedro Sánchez no ha accedido a ninguna de sus peticiones. Lo curioso del caso es que, en esta ocasión, los partidos que quieren romper España y los partidos de la derecha han votado en amor y compaña en contra de los presupuestos y no han sonado las alarmas como sonaron cuando la moción de censura. Esas cosas pasan.