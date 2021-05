Falta de respeto

Los hay que son expertos en ponerse el mundo por montera. Así como suena. Los hay en todos los ámbitos y grupos sociales sin excepción. No obstante, la repercusión de su existencia es muy diferente. En cualquier caso, no es razonable exigirle a todos un mismo comportamiento modélico. Las trayectorias vitales, las experiencias vividas, las situaciones económicas en el punto de partida hacen que algunos comportamientos puedan tener una mayor justificación que otros, o ser dignos de algún tipo de comprensión. Sin embargo, hay un buen grupo de personas que son merecedoras de todo lo contrario dado que no solo tienen que conocer suficientemente los sistemas legales, sino que, dado el lugar que ocupan, tienen la obligación de mostrar un comportamiento ejemplarizante. Tememos casos de los dos tipos de personas; por una parte, los hay que, siendo parlamentarios, encargados de elaborar las leyes, desconocen algunos rudimentos de la ley electoral, por ejemplo. Si de ellos dependiera nuestras leyes serían (a veces son) un sinsentido. Y de los otros me viene a la cabeza el comportamiento que han tenido algunos de los próceres envueltos en la diatriba, que no campaña, electoral que han vulnerado una y otra vez las normas, pese a las advertencias e incluso resoluciones que les comunicaban que su comportamiento era irregular. Recuerdo el caso de Quim Torra que no solo fue apercibido por la correspondiente Junta Electoral y resoluciones judiciales, sino que ha sido condenado a inhabilitación por ese comportamiento. En ese caso muchos aplaudieron que se haya actuado con la suficiente dureza porque las leyes, decían, están para cumplirlas. Y ahora, en esta última campaña, han mirado cínicamente hacia otro lado ante la flagrante vulneración de las normas electorales por parte de la actual presidenta al utilizar, al menos tres veces, su posición de privilegio para hacerse propaganda practicando el autobombo. Yo me pregunto qué pasará si hay alguna resolución judicial en torno a este comportamiento de Ayuso durante esta campaña. ¿Quedará todo en una "multita" y pelillos a la mar? Se podrá decir que tampoco es tanto, que el poder también desgasta y que tal comportamiento sería una especie de compensación. A lo mejor tienen razón. Pero si la cosa no es tan grave y se puede ser comprensivo, cambien las normas (esa y otras) de la ley electoral para que podamos luchar con las mismas armas.