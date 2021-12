Madrid, capital de España desde 1561 (Rey Felipe II 1527-1598). En la calle Ferraz, número 1, se encuentra el Templo de Debod (200-180 a. C.) junto al Paseo del Pintor Rosales. El periplo de cómo llegó este templo del Antiguo Egipto al corazón de España es apasionante. Situado originariamente a orillas del río Nilo, en una pequeña localidad del mismo nombre en la Baja Nubia, próxima a la primera catarata de una de las vías fluviales más legendarias e importantes para la biografía de la humanidad. Almería protagonizó un episodio en este viaje singular, no obstante, esa es otra historia que prometo contarles. ¡Qué caprichos tiene el destino! En la misma calle Ferraz, número 70, se sitúa la sede principal del faraónico partido político de cuyas replantadas rosas socialdemócratas,1974 Congreso de Suresnes, solo quedan vetustas espinas comunistas con aires y gabelas caribeñas. Después de todo, unidas podemos con barbas, coletas, coimas, en chándal y con maletas robolucionarias, esclavizar España e Hispanoamérica. Abandonó a la Nación española en 1985, al declarar difunto a Montesquieu, iniciar la persecución de la Transición y someter a cirugía cruelmente invasiva nuestra historia. Apenas habían transcurrido tres años de la primera legislatura del faraón Felipe y su visir Alfonso. Paralelamente iniciaron la marabunta de reformas des-educativas, separando de un hachazo educación y cultura, con el objetivo de borrar del mapa a la patria de la Escuela de Salamanca, Cervantes y Velázquez. Por no decir que, durante la Edad Media, en 1188 las Cortes del Reino de León fueron la cuna del Parlamentarismo. A día de hoy, hasta en la Islas Británicas lo reconocen. Para federar, primero hay que ignorar donde nace el río Ebro, cuales son los afluentes del Tajo, donde está el Cabo de Gata, quienes eran Imilce, la reina Doña Toda, los Reyes Católicos, el Inca Garcilaso, Hernán Cortes, doña Marina, Francisco Pizarro, donde está el río Grande, los Andes, las Cataratas de Iguazú, quienes hablaban tagalo (Inang bansang Espanya) por qué el océano Pacífico se llamaba el Lago Español, o la importancia del Vellón de oro en la economía mundial. El actual faraón nos ha impuesto con sus momias nacionalistas unos presupuestos tramposos con las matemáticas, teoría y práctica económica, así como con todo el saber humanístico. Los españoles a construirle la pirámide.