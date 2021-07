Flamenco y fado

Eespaña se canta hoy por Seguiriyas. Uno de los más antiguos palos del flamenco; expresa sentimientos de tristeza y dolor. Habla del sufrimiento que causan las relaciones humanas cuando hay engaño, traición, burla e injusticia. Y qué son las relaciones de poder sino relaciones humanas, un complejo entramado de intereses e interacciones. El palo con más cercanía al Cante Jondo. Cuando se expresa como baile es solemne, ceremonioso, pausado, de velorio, lleno de emoción y sin ornamentos. El gran bailarín y coreógrafo de flamenco Vicente Escudero Urive (1888 Valladolid - 1980 Barcelona) incorporó las seguiriyas a la danza por vez primera en 1940. Inolvidable su famoso Decálogo sobre el Baile Flamenco. Pienso que nos vendría muy bien aplicarlo a nuestra maltrecha democracia; especialmente los puntos II Sobriedad, VI Armonía de pies, brazos y cabeza y VIII Estilo y acento. Dice una de las más hermosas letras que cantó Manuel Torre (Jerez de la Frontera 1878 - Sevilla 1933) "Por los rincones mare, te encuentro llorando, que libertad no tenga en mi vida, si te doy mal pago" ¡Madre España No Llores! El final no será el final hasta que puedas cantar por Alegrías. El flamenco tiene un hermano en Portugal: El fado. El fandango, primer palo del flamenco que data del siglo XVII, tiene influencia del fado. La primera vez que viaje fuera de España fue a Portugal. Recuerdo hermoso que guardo embaulado con mucho cariño. Entonces conocí el fado. También a una señora de Lisboa, a la que siempre estaré agradecida, que me explicó que el fado y el flamenco van de la mano y se complementan, porque el fado es un canto a la aceptación de los quebrantos del destino. El flamenco la rebeldía constante, la búsqueda de otro destino. Campanas del Alba por Camarón (San Fernando 1950 - Badalona 1992) "Suenan las campanas del alba en la plazuela. Que alegría de verte. Tu alumbras mi alma, alumbras mi casa y alumbras mi vida. Tu eres la noche que ilumina mi sueño. Eres mi vida". Marisa do Reis, Mariza, (Mozambique 1973) magistral interprete de fado, declaraba en el Festival de Flamenco de Lisboa de 2019 "Son géneros muy próximos porque ambos hablan de la vida, el sentimiento del ser humano y de aquello que forma parte de todos nosotros, independientemente de la nacionalidad o lengua". Escucho a Dulce Pontes cantar A brisa do coraçao. No es hora de dejarse llevar por la tristeza.