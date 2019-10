Confieso que me siento asombrado. Dicen los físicos que en la naturaleza opera el principio de acción y reacción. Y me pregunto si también es aplicable tal principio al mundo de los humanos. Si es así, ¿cuál no habrá sido la "acción" de Greta Thunberg para dar cuenta de las reacciones que se han producido en direcciones diferentes?. Por una parte, una corriente de profunda simpatía desde que se dio a conocer en marzo su determinación de luchar contra el cambio climático. Ha tenido eco, un amplio eco que aún se sigue oyendo. Díganlo, si no, las manifestaciones del pasado viernes a lo largo y ancho del mundo. Algo habrá tenido que ver esa preparación con todas las actividades que se han vivido y se han difundido durante todo este tiempo por los medios. Ahora bien, en dirección contraria también se ha producido una fuerte reacción que de alguna manera se han dedicado a desacreditar, a devaluar, incluso a despotricar de la persona "Greta". Insisto: de la persona. También están los que, con un fuerte acento paternalista, la quieren proteger, incluso de sí misma. Cuando empezaron a aparecer estas aproximaciones críticas, empezando por el mismísimo Trump, no daba crédito. Bueno, cuando vienen del Presidente de los EEUU uno puede esperar cualquier cosa. Pero que haya habido tantos comentaristas y por supuesto esos comentarios en las rede sociales con las valoraciones negativas, eso excedía de mi capacidad de comprensión. ¿Por qué? Se me ocurren varias hipótesis explicativas, alguna de las cuales puede despacharse pronto. Por ejemplo, celotipia o envidia porque nunca han conseguido el eco de Greta. Más verosímil es la de no querer oír mensajes incómodos, molestos. En este caso, más vale centrarse en matar al mensajero, ocultando la cabeza debajo el ala: si quien habla carece de autoridad suficiente, el mensaje carece de valor. Así de fácil creen que es. Pero no. El problema derivado de todo tipo de contaminación, entre otros la perversión del clima, lo tenemos delante, sin pantallas. Lo diga quien lo diga. Y no pidamos peras al olmo. Porque hay quien recurre para desacreditar a Greta decir que no propone nada para evitar la catástrofe. ¿Seguro que se trata de una posición medianamente razonable? Pedir soluciones al denunciante so pena de desdeñar la denuncia es algo rayano en la demencia. ¿Habrá que hacer oídos sordos a los que se manifiestan contra el terrorismo o contra la violencia de género porque no dicen cómo atajarlos?