Un principio del derecho universal dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Viene del derecho romano: "Ignorantia iuris non excusat". Sensu contrario, el conocimiento de la ley lleva a algunos a no cumplirla. A algunos que son autoridades políticas, porque los ciudadanos normales no nos atrevemos a ser insumisos como esos dirigentes. Que una ley no les conviene, pues dicen que la ley no es legal y, por tanto, no tienen por qué cumplirla. Eso acaba de ocurrir con la norma sobre las medidas cautelares para la pandemia, que fueron aprobadas en votación mayoritaria en una reunión de todas las comunidades autónomas. Madrid, País Vasco y Andalucía (de momento) han dicho que no van a cumplir lo acordado. Esta forma de comportarse, tan democrática, no es nueva. Empezaron, como siempre, los vascos -que dicen que son los más listos- saltándose hasta la Constitución. Y eso que ésta no pudo ser más generosa con ellos, regalándoles el Cupo. Como es natural se han ido regostando y cuanto más se les da más quieren. Como fieles acólitos, los catalanes indepes se apuntaron a la susodicha norma de que ley que no me conviene ley que no cumplo. Hasta ahí, todo dentro de un orden. Pero el alucine surge cuando se apuntan a la insumisión Madrid y Andalucía: los más preclaros arquetipos de "lo español". ¡Ingenuos de nosotros! Cómo íbamos a pensar que el PP más conspicuo se iba a alinear con los mayores enemigos de España. Pues ha ocurrido. A partir de ahora, cualquier esperpento será posible. Dicen estos insumisos que no acatan el resultado de la decisión "pandemiolar" porque va contra sus derechos, contra la democracia y, sobre todo, contra su lucha por salvar la hostelería. Ya "salvaron" la Navidad, la Semana Santa y otras celebraciones con los resultados que hemos visto. Su último logro es la ausencia de turistas ingleses, que son el 40 %, no del turismo total como dicen los hosteleros, pero sí del turismo exterior. O sea, que la "valentía" que tanto le jalearon a la presidente madrileña Ayuso, la paga ahora, no Madrid, sino el país entero. Y no solo el sector turístico -bares, hoteles, restaurantes…- sino el sector terciario entero: transporte (trenes, aviones, pedalones), comercio (comestibles, joyerías, suvenires, accesorios playeros o montañeros, farmacias), espectáculos (músicos, titiriteros, toreros), ganaderos de bravo, de leche y de carne, pescadores, mariscadores, elaboradores de espetos…¡Joder con los valientes insumisos!