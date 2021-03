¿qué poner en los puntos suspensivos? Empezaron diciendo "socialismo o libertad". Luego dijeron: "comunismo o libertad". Si esa corrección tiene validez, viene a decir que "si quieren libertad no voten a los comunistas". Pero me parece que no es esa la intención. Más bien, el que habla muestra la pretensión de tener la exclusiva del mundo libre. Es una conclusión válida viendo quiénes son los que van repitiendo el eslogan. Quieren darnos a entender que cualquiera que no sean ellos no puede tener la pretensión de promocionar la libertad. ¿Quieres libertad? Vótame, que solo yo la defiendo. En primera instancia se me ocurre tacharlo de desfachatez; peor aún, de chulería. Aunque a lo mejor tienen su parte de razón. Ofrecen un producto con un nombre, un producto al que llaman "libertad"; pero no hacen ninguna aclaración sobre el contenido del concepto. ¿Qué se esconde dentro? No creo que sea el momento adecuado de hacer disquisiciones. Bastará dar una definición ostensiva: recurrir a casos concretos donde se mancilla la libertad. Por ejemplo: las manifestaciones en el barrio de Salamanca cuando no se podía salir a la calle debido a la Covid19. O la amargura de no poder ir a los bares o de viaje. O la exigencia de poder disponer del propio dinero como quiera, sin atender a las necesidades colectivas. O imponer mi propia voluntad en las negociaciones laborales amparándome en mi fuerza. Y no mucho más. Podríamos resumirlo diciendo que es la libertad que se deriva de la ley del más fuerte, del individualismo más atroz. Yo diría que esa es "su" libertad, y es fácil seducir a los poderosos y a los que no lo son mostrando a estos un cierto paraíso que nunca estará a su alcance (salvo el de ir a los bares o algo así). Es claro, entonces, que en los puntos suspensivos del título haya que poner aquellas ideologías en las que prima el cuidado del total frente a los intereses particulares, ideologías que, sin ser tildadas de colectivistas, piensan que en las relaciones sociales en las que impera la desigualdad haya que poner límites al puro interés personal en aras del beneficio colectivo. Un ejemplo muy simple: si las salidas en tromba a bares y fiestas son un riesgo grave para la salud del cuerpo social, con derivas en muertes, renunciar a ese "privilegio" y quedarse en casa no atenta contra mi libertad. Es tener unos valores en los que brilla el sentido humanitario. Y yo sí quiero esa libertad.