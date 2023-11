Si hay unas instituciones a las que les tengo afecto, simpatía y agradecimiento, son la RAE, y la Fundéu, pues en esto de la escritura me evitan errores a la par que me aumentan la cultura, y encima de balde.

A ellas y al mítico diccionario inglés de Oxford, he recurrido para poder hablar, “sin meter la pata”, del término “lawfare”, “tan en boga estos días”, y del que, parafraseando a una ministra del partido gobernante, “oigo hablar en el autobús”, que yo sí utilizo. Según el diccionario de lengua inglesa de Oxford, la voz “lawfare” designa “acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo”.Y la Fundéu aclara que “persecución judicial”, “instrumentalización de la Justicia” o “judicialización de la política” son alternativas válidas en español a la palabra inglesa lawfare. Así que no entiendo por qué han usado esa voz inglesa en lugar de su equivalente en español, cuando todos los firmantes son españoles, quieran o no quieran.

Antes de seguir, una aclaración, el papel firmado por el partido que sigue gobernando en España, ¡que no el gobierno español!, según aclaración hecha a la UE por el ministro en funciones español, del que recuerdo que quiso colarse en la Puerta del Sol, donde no estaba invitado, y el adlátere del político huido a Bruselas, escondido en el maletero de un coche, usan el término sajón “lawfare” en vez de decir claramente que España ha judicializado sus asuntos políticos. ¡Pobres gentes! que decía Machado. Con lo fácil que es hablar claro, que es lo que se hace cuando uno tiene “la conciencia tranquila”.

Por otra parte, en esos papeles ¿de las negociaciones?, si es que se le puede llamar así a un compromiso de “o me das lo que quiero, o no firmo”, hablan de relatores.

Cuando uno ha ido a una reunión con un Notario, es porque hay desconfianza y/o no se fía de su interlocutor. Así que, si todo lo firmado es legal, ¿en qué lugar quedan el partido gobernante, el gobierno, sea o no sea provisional, y la Nación española, después de admitir la presencia de los relatores, tres por falta de uno, en esas conversaciones?, cuando además viniendo exigida su presencia por parte del huido, los mismos me parecen más que fedatarios, tres individuos que han hecho en Cuba un curso de cuenta cuentos, que es lo que se deduce de la categoría intelectual, entre otras, de los firmantes.

Y por último, por ahora, ¡qué pena de acuerdo que se puede plasmar en un nuevo cuadro de las lanzas de Veláquez, pero intercambiando los papeles del dador y el tomador de las llaves de la ciudad.