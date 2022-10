Magno Halloween

En teoría, la Procesión Magna y la celebración de Halloween no tenían por qué coincidir ni estorbarse, ya que la Magna tenía reservados los espacios y calles céntricos de la ciudad desde la tarde del sábado hasta la mañana del domingo. Y Halloween, como su propio nombre indica se celebra la noche del 31 de octubre, que antiguamente era la celebración de Los Santos, víspera del Día de los Difuntos. O sea que -seguimos hablando en teoría- hasta que no se encerrara la Magna no tenía por qué coincidir con los "jalogüineros". Lo que pasa es que, tanto unos como otros no se suelen conformar con las fechas y horas marcadas por la tradición y las normas. Desde la noche del jueves ya se veían los típicos disfraces de bruja, vampiro, zombi, enfermera o ciborg (que, aunque parezca moderno ya lo era Frankestein). También los cofrades y asimilados llevan meses preparando la Suprema, y es rara la semana que no hemos tenido ensayos, traslados y rogativas varias por muchas de las calles del centro. Los ciudadanos menos avisados se han ido sorprendiendo crecientemente con la proliferación de tribunas. Y por eso, la coincidencia se ha dado. Lo que pasa es que, como escribimos el sábado por la mañana, no hemos podido comprobar la que se ha podido haber liado desde el sábado por la noche hasta el domingo a mediodía. Y además hay que añadir que el partido del Almería era a las dos de la tarde del sábado, con el consiguiente desfile o paseíllo de coches con aficionados a la salida del partido. Y la ocupación de los aparcamientos que se destinan a la vez a los asistentes al Estadio y a los autobuses que, presumiblemente, deben haber venido a la Magna desde toda Andalucía, tal como se venía avisando. Por si estas coincidencias eran pocas, se añade que el martes es festivo y hoy lunes, consecuentemente, puente. ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrán colado algunos disfrazados de zombi en medio de la Procesión? ¿Habrán confundido a algún niño de nazareno y le habrán dado caramelos? ¿Algún penitente, cansado y trastornado por la larga duración de la procesión, se habrá dirigido a un espectador para proponerle truco o trato?. Si usted nos está leyendo tranquilamente, es que ha salido incólume (de momento, que aun es fiesta). Pero si ha sufrido o contemplado alguno de los supuestos que hemos apuntado u otros que ni siquiera se nos han ocurrido, le rogamos que nos lo comunique y nos dará tema para la próxima columna.