Mejor dialogando

Se han aprobado los presupuestos para 2022 y, desde nuestro grupo municipal, hemos trabajado para que se incluyeran varias de nuestras propuestas en partidas presupuestarias. Lo hemos conseguido sentándonos a dialogar con los concejales del equipo de gobierno.

Hemos logrado que el barrio de Pescadería- La Chanca tenga una Residencia de ancianos. La misma, es una demanda de los vecinos. Por tanto, nuestra moción será ejecutada, de momento, con una partida destinada a la expropiación de los terrenos donde irá emplazada la futura residencia. Seguiremos de cerca que no quede sólo en el papel y buenas intenciones.

Gracias al diálogo hemos rascado al Área de Sostenibilidad Ambiental el compromiso para que los edificios municipales tengan su propio abastecimiento eléctrico con placas fotovoltaicas.

El esfuerzo se mide en resultados y, fruto del nuestro, es que Almería cuenta con su primera playa canina -a la espera de mejoras- y, se espera que llegue una segunda, con dotaciones y servicios para que tanto dueños como perros podamos disfrutar del verano junto al mar.

Con el dialogo se consiguen medidas positivas para nuestra ciudad. Una de ellas, ha sido la realización de una campaña de concienciación para que no tiremos las toallitas higiénicas y otros residuos al inodoro. Y, siguiendo con propuestas medioambientales, se dotará al Servicio de Limpieza Urbana de un Punto Limpio Móvil que recorrerá los barrios de nuestra ciudad para que los vecinos que no tengan vehículo, o todo aquel que lo desee, no tenga que desplazarse al Sector 20 o al punto limpio de Retamar.

Otra medida ha sido la, tan demandada, instalación de dos Máquinas de Reciclaje por Incentivo, lo que fomentará las tasas de reciclaje de los envases de un solo uso, como latas y botellas pet.

Hemos dialogado para que Almería siga siendo Cultura, con la restauración del logotipo de "La Sirena", así como que el Ayuntamiento apueste por el Arte Urbano para embellecer nuestras calles. Una medida que atraerá a los visitantes y fomentará el turismo.

Nuestra ciudad no se merece una política destructiva y de líneas rojas. Nosotros entendemos que la única manera de que Almería avance y crezca es siendo propositivos, dialogantes, escuchando a la gente e intentando solucionar los problemas que, a diario, nos traen. Por eso, creemos que, para transformar Almería en un lugar más verde, sostenible, social y cultural, lo mejor es dialogar.