México y sus tormentos en las orillas de España El Universal, diario mexicano fundado en 1916 en la capital de nuestra Nación hermana, Ciudad de México, publicaba el 25 de febrero de 2021 un interesante artículo de opinión titulado "La Democracia que necesitamos" del abogado Ángel Durán Pérez (Tocuzal, Michoacán,1968) Doctor en Derecho especializado en Teoría Democrática y Medios de Control Constitucional en Materia de Justicia Electoral por UNIVES (2019-2020) donde reflexionaba sobre la calificación a la baja de la calidad del sistema democrático mexicano, registrado por la conocida evaluación de The Economist, fundado en 1843, semanario en lengua inglesa con sede en Londres, que informa sobre relaciones internacionales, economía mundial y cargos con responsabilidad política. Durán destacaba "Necesitamos un avance muy importante en cultura política ejercida por la misma sociedad". En España también lo necesitamos con urgencia. Casi un año después, el viernes 11 de febrero de 2022, ya se conoce el ranking de The Economist para 2021. México continúa involucionando en la calidad de su Democracia. El diario Reforma (fundado en 1993) con sede en la capital, publicaba "Ven rezago de México en ranking democrático, con una puntuación de 5.57 en el índice de la Democracia de The Economist, y advierten que la situación podría empeorar conforme se acerquen las elecciones presidenciales de 2024". Paralelamente la valoración del mismo semanario calificaba la Democracia española también a la baja pasando de "Democracia plena a deficiente". Transparencia Internacional publicaba el 25 de enero en Berlín su informe sobre los índices de corrupción en el mundo, donde España obtiene la calificación de 61 puntos sobre 100 en un estudio sobre 180 países, que indica un notable retroceso con respecto a calificaciones anteriores, ocupando el puesto 34. México con 31 puntos, ocupa el puesto 124, igual que en años anteriores. Al mismo tiempo, se suceden las torticeras y falaces declaraciones del actual Presidente de México, AMLO, contra España ¡qué casualidades tienen los objetivos del Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla! con sede ideológica, de formación para espionaje e injerencia internacional en la desdichada Cuba, esclavizada por la dictadura comunista de los Castro. Los tiranos del castrochavismo hacen lo mismo, atacar a España y nuestra historia compartida. ¿Casualidad? No.