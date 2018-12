Navidad con empleo

Cuanto mayor te haces, más rápido pasa el tiempo. Una lástima, debería ser al revés. Aún no has guardado los recuerdos del viaje de verano, quizás porque la duda es cajón o basura, dado lo realmente feos que quedan una vez sales de la tienda de souvenirs, y el Ayuntamiento se ha puesto a repartir pascueros. Advirtiéndo, además, por twitter que sin ese gesto no hay Navidad. Es ya una tradición imparable. Sin foto no hay autoridades, y ahí les tenemos repartiendo abanicos, banderas, pascueros. Todo esto me recuerda la versión moderna, del conde a caballo repartiendo hogazas. Pero será cosa mía. Cuando, en realidad, no hay Navidad es si falta el sueldo, sin reparto de pascueros sí que la hay. No obstante, para alegría nuestra, llegamos a unas Fiestas con la provincia en la cifra más alta de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. De media, en el mes de noviembre hubo 293.175. Eso son casi 50.000 más que en 2012, aquel mal año en que el empleo tocó fondo, los funcionarios se quedaron sin paga extra, y los restaurantes sin cenas de empresa. Este año, sin embargo, los que se han quedado sin cena, o comida de empresa ha sido por no reservar a tiempo. De esos afiliados, por cierto, el 21,6% son extranjeros. Y, a su vez, de ellos seis de cada diez se dedican a la agricultura. Un dato que conviene recordar e ilustra la importancia del trabajador inmigrante para el desarrollo de nuestra principal riqueza, la agricultura. Si más de 37.000 extranjeros están en el sistema agrario, solo 19.500 españoles lo están. Entre estos últimos abundan, además, los nacionalizados recientemente. Así, pues, celebremos que para muchos conciudadanos serán las mejores Navidades de los últimos años. Es inevitable, reconocer dado lo reciente de las elecciones, que también están quienes no van a ser tan felices, pero la democracia es así. La gente vota y te arruina las fiestas. En el lado contrario, el champán espera a los que han llevado al tinte esos trajes y vestidos un poco como de estar más presentables en la toma de posesión. Más, todo ello, esos cambios y su repercusión en nuestra provincia, queda para los vaticinios de fin de año. Ahora, es tiempo de celebrar que las contrataciones de estas fechas, más la campaña agrícola tan fuerte en el último trimestre permitirán que la tasa de paro provincial baje desde el 25,52 actual al, pongamos ¿23%? Con todo, lejos de la media nacional. Pero como hemos dejado los vaticinios para año nuevo, en lugar de aventurar que ocurrirá el próximo año, festejemos que hace cinco años superaba el 36%. Así, pues, Feliz Navidad.