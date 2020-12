Nominativo poder

Albricias! Queridos lectores; que afortunados somos. Ha venido a liberarnos de nuestra opresión y desconocimiento de lo que significan los tres mil años de Historia de España, la trascendencia universal de nuestra cultura y el significado de Honestidad y Democracia; un integrante de banda terrorista, un hombre sin humanidad que encabeza un partido entregado a la barbarie totalitaria nacionalista. El señor conocido como "el gordo" por sus acciones terroristas, dice dirigiéndose a los dos narcisos que acaudillan este gobierno: "nosotros estamos dispuestos a colaborar para democratizar el estado, pero os pedimos una cosa, ser honestos. Y el día que comprobéis que la democratización es imposible sumaos a los independentistas en las naciones del estado para poner en marcha procesos constituyentes en este estado". Repugnante. Explíqueselo a nuestros conciudadanos asesinados, mutilados, secuestrados, extorsionados; "democratizados" por su banda terrorista. Que se lo explique a sus familias. Devuélvanles las vidas que les arrebataron. A todos los españoles: la tranquilidad que nos robaron y nos roban. Todos los tiranos pretenden manipular sentimientos usando la mentira y la violencia a la par; por no hablar de imponer el relato histórico que más les convenga. Conozco España, nuestra mestiza cultura hispanoamericana, trabajo por comprender y aprender de sus sombras y sus luces. Por eso me declaro en rebeldía ante tanta infamia y degradación de la política, que está llevando al desastre a nuestra Nación. Gabriel Zaid (1934 Monterrey, México) poeta, ingeniero; uno de los humanistas más brillantes de nuestra cultura y de la cultura universal, escribe en El poder corrompe (2019): "La corrupción de los poderes públicos es una tradición universal y milenaria. A pesar de lo cual, ha desaparecido en algunos países y lo hará en otros, a medida que aumente el rechazo social. No hay santos en el poder, ni hacen falta. Lo importante es que los conflictos de interés sean conocidos y los abusos castigados…La dificultad no está en la naturaleza humana, sino en los ciudadanos que abdican de su libertad y prefieren la sumisión ante el poder dador". A los políticos hay que ponerles límites bien claros. Son nuestros representantes no nuestros dueños. Ni casta, ni clase. Servidores Públicos sujetos a la separación de poderes. Gobernar España Es Nuestra Responsabilidad.