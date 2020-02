Papá, ven en tren

Lo del tren de Almería ya no se sabe cómo calificarlo. Coña, cachondeo, burla, mofa, befa, escarnio…se quedan cortos, ya se han usado todos muchas veces con razón, pero la situación empeora a la velocidad del AVE (y perdón por citar la bicha).

Estamos ante un caso claro de cumplimiento de la Ley de Murphy. Allá por los años noventa teníamos un tren espantoso porque como, según Renfe era de "media distancia" a pesar de que tardaba más de cinco horas, no llevaba ni cafetería, ni asientos cómodos. Como tal servicio les parecería una gollería, nos pusieron un combinado de trenes y autobuses que consiguió tardar siete horas largas, muy largas.

Y esa es la situación actual. Después de miles de visitas de los distintos ministros del ramo y de otras tantas de subordinados suyos, parece que por fin han encontrado una solución: ahora, a partir del dieciséis de febrero van a rebajarnos una hora de viaje, con lo que se quedará en unas seis y pico.

¡Gran ahorro! Tardaremos una hora menos que ahora mismo, pero una hora más que cuando empezó la cosa con conexión directa, en el siglo pasado. Y encima no es directo: habrá que bajarse del tren en Granada, trasladar las maletas a otro andén y subirse a otro tren. Todo un avance tecnológico.

Lo más difícil de entender de toda esta historia es que haya quedado alguien que siga usando el tren, cuando el autobús de Alsa hace el recorrido en el mismo tiempo que va a emplear el nuevo y avanzado horario ferroviario, con buenos sillones, amplio espacio para estirar las piernas y hasta te dan agua y unas galletas.

Que conste que a nosotros nos afecta poco porque vamos a Sevilla en avión o en el coche de un amigo que conduzca él. Pero nos solidarizamos con los cienes y cienes de personas que no tienen más remedio que hocicar con los abusos de nuestros ínclitos jerifaltes.

Y encima pretenderán que les estemos agradecidos por los grandes avances que han aportado a nuestras comunicaciones terrestres. Suponemos que estarán satisfechos con la oferta que nos hacen.

Desde luego, cualquier cosa es mejor que lo que tenemos en estos momentos: Almería-Huércal en autobús, Huércal-Granada en tren, Granada-Antequera autobús, Antequera-Osuna en bus y Osuna-Sevilla en tren. ¿Es un avance o no es un avance? Por eso, sólo van a subir el precio del billete un 32 %, o sea, lo que ha subido el IPC. El que no se consuela es porque no quiere.