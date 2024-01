¿dónde quedó el reconocimiento y respeto a nuestra Nación? ¿Qué fue de la democracia en España? ¿Dónde está la cotidianeidad de la igualdad de todos los ciudadanos españoles ante la Ley? Quedan registrados en las fuentes documentales históricas los usos y costumbres de la grey política. Del mismo modo, las costumbres y usos de todos los actores del poder. Colosal, elefantiásico, el sainete que representaron el miércoles 10/01/24 en el Senado. Una farsa atiborrada de farsas. No hay límites para imponernos un eufemístico decreto anticrisis. La vicepresidenta primera y ministra de vidas y haciendas explicó que “se exploraban nuevos perímetros”. Los muros pedrorianos no hacen ascos a ningún perímetro. Lo que manden el infame inquilino y sus palanganeros, de un palacete en Waterloo. Municipio de Bélgica. Y los pupilos de los hermanos Arana y Arzalluz esperando turno de nueces y RH. No tienen empacho en cacarear que “Es un decreto que no es para el gobierno. Es para la gente”. ¿Qué sucede con la sociedad civil española? ¿Cuál es la practica real de nuestra soberanía y ciudadanía en la política? Las formaciones políticas se presentan a las elecciones dentro del marco jurídico, moral y cultural de la Constitución de 1978. De modo que ¿cómo hemos llegado a este disparate autodestructivo de nuestra Nación, democracia y estado de derecho? No olvidemos nunca que lo que vivimos en España, marcadamente desde 2004, no se puede comprender sin lo que sucede en Iberoamérica desde la creación del Foro de Sao Paulo (1990) y el Grupo de Puebla (2019) Entre sus primordiales herramientas para la política está la mentira. El 6 de enero escuché la columna del periodista chileno Tomás Mosciatti (YouTube, Canal Bio Bio) Se titula ¿Qué se hizo de Boric? ¿Quién es él? El presidente chileno milita en la misma liga de políticos pobresistas que el Minotauro de Moncloa. Mosciatti recordó el poema ¿Qué se hizo del rey Don Juan? de Jorge Manrique (1440-1479) “¿Qué se hizo del rey Don Juan? Los infantes de Aragón ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán, que fue de tanta invención como traxieron? Las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras ¿fueron sino devaneos, que fueron verduras de las eras? ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados, sus vestidos, sus olores?” Vistas sus acciones, a saber las que veladas quedan ¿Quiénes y como son los que gobiernan España?