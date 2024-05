Ruido de fondo en el PP

Lo tienen todo. Hay momentos, incluso, en que tienen dificultades para ocupar los puestos de los que disponen en las diferentes administraciones. Pues aún así, el ruido de fondo no cesa en esta fuerza política. Todvía siguen vivas, y parece que más que nunca, las diferencias que se produjeron tras la salida de Pablo Casado. Aquellos que lo apopoyaron sin fisuras siguen ahí, aunque no son pocos los que tratan de buscar el momento para sacarlos. Y luego, claro está, nos encontramos con la gestión de unos y de otros que no satisface todo lo que se espera.