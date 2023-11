Ya va siendo hora de tomar esta iniciativa. Siempre iremos en el vagón de cola, o coche escoba. Países Bajos ya ha prohibido el uso de los móviles y tabletas en sus aulas, algo que ya habían restringido en Francia y algún vecino más de nuestro entorno. Los motivos son varios, pero no voy a citar en los que más confluyen los expertos y el profesorado: pérdida de atención, falta de sueño, dependencia llegando incluso a la ludopatía, etc. No hace falta decir que todo lo que tienen de bueno, bien usados y a la edad adecuada, lo tienen de perjudicial por el abuso y dependencia. Corresponde a los padres tutorizar este tema en sus casas y a las autoridades educativas en los colegios e institutos, para que esta herramienta sea realmente útil en momentos puntuales y donde los alumnos sean capaces de controlar su uso y no al revés.

Podríamos estar hablando o escribiendo horas de las ventajas y desventajas de internet y dispositivos móviles con sus redes sociales, pero solo una cosa es cierta, lo haces bien cuando tu dominas a la máquina y no al contrario.