Santiago Ramón y Cajal, (1852 - 1934) fue un médico y científico español, que compartió el Premio Nobel de Medicina en 1906 con Camillo Golgi «en reconocimiento de su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso». Mediante sus investigaciones sobre los mecanismos que gobiernan los procesos conectivos de las neuronas, desarrolló una teoría nueva y revolucionaria que empezó a ser llamada la «doctrina de la neurona», basada en que el tejido cerebral está compuesto por células individuales. Vamos, que no se tocan.

Humanista, además de científico, está considerado como cabeza de la llamada Generación de Sabios, y es citado como padre de la neurociencia.

Fruto de su estancia en la guerra de Cuba como médico militar, fue que con la paga que le proporcionó ese destino, se pudo comprar un microscopio y un microtomo con los que empezó a trabajar con las neuronas.

Descubrió lo que se llama la hendidura sináptica, que es la distancia que separa las neuronas, y que mide entre 20 y 40 nanómetros. Para hacernos una idea de cómo es esa distancia, señalar que en un milímetro “hay” un millón de nanómetros. O sea, una “mijititilla”. Pero lo importante no es cuánto de grande es la separación, lo importante es que las neuronas están separadas y a pesar de eso, se comunican entre sí.

Y ahí viene lo bueno de Cajal, que dicho en román paladino es que las neuronas se comunican por medio de una red wifi. Sin cables. Sin contacto físico entre ellas. O sea que en nuestro cerebro, desde que éste existe, tenemos “una internet sin cable”.

Y de todo lo anterior es de lo que no se habla actualmente cuando se habla de Inteligencia Artificial.

O sea, que han reducido la Inteligencia Artificial a un programa de ordenador que accediendo a una cantidad ingente de información es capaz de proporcionar información nueva. Eso no es inteligencia, me atrevo a decir. Eso es, en realidad, un remedo de inteligencia. La verdadera inteligencia es capaz de crear información nueva. La verdadera inteligencia es el proceso que tiene lugar en el cerebro, donde con esa red wifi de neuronas se va enviando y recibiendo información de una neurona a otra que se traduce en una orden que el cerebro manda a otro órgano de nuestro cuerpo. Y en eso, seguimos “en mantillas”.

Lo siento, pero no. A pesar de los estudios llevados a cabo desde hace bastantes años, no disponemos de auténtica Inteligencia Artificial. Soy consciente de lo dicho, pero no me parece serio apropiarse de lo estudiado hasta ahora por la Cibernética, que es lo bueno, para mi gusto. Así que ¡menos lobos, Caperucita!