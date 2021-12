Recuperación con empleo

En la crisis anterior -la de 2008- se afirmó que habría una recuperación sin empleo. Básicamente se estuvo afirmando eso hasta que se recuperó el empleo, que, lamentablemente, tardó diez años. Diez años escuchando lo mismo todos los meses. Esta vez, sin embargo, es diferente. Noviembre recuerda que se ha recuperado el empleo y, paradojas, es casi lo único que se ha recuperado mientras el PIB y la economía no acompaña esa mejoría.

Quedan meses por delante para debatir sobre las causas y centrándonos en nuestra provincia, observamos que ese futuro lo afrontamos laboralmente con no solo la recuperación del mercado laboral sino también con la buena noticia de que el empleo efectivo -las personas ocupadas- llegó en noviembre a su máximo histórico con una afiliación media a la Seguridad Socia de 314.168. En la recuperación anterior -período de 2013 a 2019- ese máximo histórico se alcanzaba en diciembre. Por tanto y a pesar de la incertidumbre por la nueva variante del virus y por los problemas de suministros ( a mi vecina no le hacen la ventana porque no hay aluminio, haciendo más fácil que muera de hipotermia) pues eso que pese a todo ello diciembre marcará, confiamos, un nuevo máximo histórico.

Por otra parte, la contratación indefinida llegó al 17,50%, y se aleja de las ratios que eran normales en la provincia hace no mucho y eso que Almería, recordémoslo también, realiza mensualmente un nivel de contratación indefinida respecto a la contratación total que supera la media nacional y a cualquiera de las otras provincias andaluzas. Por ello, cuando se debata la temporalidad en la próxima reforma laboral, Almería podría ser un ejemplo de que es posible la actividad de campaña y la reducción de la temporalidad. La figura del trabajador fijo discontinuo tan importante entre nosotros (y en Murcia o Baleares) sería una solución.

Ahora, respecto al paro, este sigue reduciéndose, aunque todavía hay 1.000 parados más que en noviembre de 2019, antes de la pandemia. Los 57.568 parados registrados actuales reflejan, también, el incremento de la población almeriense en edad laboral, pues tenemos un porcentaje de población joven mayor que la media española.

Está mejoría del empleo ocurre, encima, mientras está vigente en su totalidad la reforma laboral de Rajoy, y así la recuperación va a contribuir a que aumente la polémica sobre la reforma de la última reforma. Veremos.