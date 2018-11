Tarde de domingo

Fans de Queen: resistid la tentación y no vayáis a ver Bohemian Rhapsody. No hagáis como yo. Los biopics, de músicos, grupos musicales y hasta de cualquiera es un género de cine que, como el de los superhéroes de Marvel, a base de explotarse sin tasa, degenera exponencialmente. Y yo pensaba que la película de The Doors era mala y en comparación, es bastante buena. A favor: las escenas musicales. Son bastante dignas, la verdad. En contra: todo lo demás. Ya hay hasta videos de youtube donde te explican todos los errores biográficos. Y se acaba de estrenar. Los videos de youtube de errores de películas es ya también un genero, como los de cómo abrir la caja de cualquier cosa (hay videos de youtube sobre eso, sí), pero de los errores de esta película se pueden sacar vídeos de youtube, blogs y hasta páginas webs patrocinadas. Un apunte sólo, una pincelada. En una fiesta del recién estrenado look gay de Freddy, aproximadamente sobre 1979 suena algo parecido al U can't touch this de McHammer, que en realidad es Super Freak de Rick James (plagiado luego por McHammer) y editado en 1981. Y así todo. Queen antes de grabar el disco A night at the Opera, en 1975, ya tocan en directo una canción de 1978, Fat bottomed girls. Es decir, se adelantan fechas dos o tres años sin que parezca que importe mucho. Y lo más hilarante, Freddy anuncia a su banda que tiene sida dos años antes de que se lo diagnosticaran, para que la película pueda terminar con el concierto de Live Aid. Imaginad si semejante chapuza la hacen con The Beatles. Primero cantan en la azotea de Apple, luego se van a la India, el manager se muere cuando Paul McCartney está componiendo Yesterday, John Lennon conoce a Yoko Ono y luego se van de gira a Estados Unidos. O ya puestos, se separan en otro año, qué más da. Y a quién le importa todo eso si la gente va a ver la película y las salas de cine se llenan. Fans de Queen: Id corriendo a verla antes de que la quiten por errores de bulto. Si pensabais que los biopics de grupos de música con pelucones habían llegado a su nadir, ved está película. Yo no digo que haya que hacer películas de oscar en cada biopic (o sí, por qué no) pero un poquito de mejor hacer le iría bien al cine, a las salas de cine, al iva y a la crisis esa. Pero si el camino es la chapuza total que llena salas pues nada. Ah, la música está muy bien. Pero para eso no hacía falta hacer la película.