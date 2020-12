Venezuela expropiada

Llanura venezolana! Propicia para el esfuerzo, como lo fue para la hazaña, tierra de horizontes abiertos, donde una raza buena, ama, sufre y espera…Todo horizonte, todo camino. Marisela: rescatada de la barbarie por virtud del amor y de la voluntad civilizadora". Estos fragmentos pertenecen a la legendaria novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos (1884-1969) considerado como el novelista venezolano más importante del siglo XX. Sin duda uno de los autores con más trascendencia de nuestra cultura iberoamericana. Conoció muy bien los quebrantos de la política, sobre todo cuando se está comprometido con la educación y los valores de la democracia. En 1947 fue elegido presidente de la Republica, siendo derrocado un año después por la junta militar que encabezaba Carlos Delgado Chalbaud. Vivió exiliado en Cuba y México hasta 1958, cuando finalizó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. R.G. afirmaba que "La obra fundamental del Estado es la educación. Gobernar es educar". Con profusión los políticos profesionales lo confunden con adoctrinar para controlar todos los ámbitos de la vida. Doña Bárbara es un clásico sobre la eterna batalla entre la barbarie y la belleza; el choque entre civilización y corrupción. Personas que no se someten al determinismo, que se entregan a un afán poético y práctico por vivir con dignidad. R.G. no se rendiría jamás a los barbaros totalitarios que han expropiado la libertad de su Nación. Venezuela ha sido destruida sistemáticamente desde 1998. El pasado 6 de diciembre la dictadura de chabacanos narcopolíticos organizó unas infames elecciones. Diosdado Cabello, uno de los capitostes de la dictadura castrochavista, ha dicho (02/12/20) en un mitin en el estado de Carabobo: "Si está así en la casa, a levantarse con la diana porque hay que ir a votar. ¡Claro! Y el que no vota no come. Pal que no vote no hay comida…yo no sé (risas). El que no vote no come y se le aplica una cuarentena ahí, sin comer". Es decir, la propuesta política es comer o no comer. Se come si se vota a Nicolás Maduro Delcy "Maletas en Barajas" Rodríguez, y demás sátrapas. Esta es la fórmula que les gusta a los dos narcisos que componen la berrea de Moncloa. Arrebatarnos nuestra ciudadanía empobreciéndonos. Depender de lo que nos quieran dar para poder comer. Venezuela, su desastre, nos muestra sus intenciones: fabricar pobres para tener poder absoluto.