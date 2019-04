El aborto en campaña

Sin previo aviso y sin que nadie reclame su presencia, el aborto está adquiriendo un protagonismo en esta campaña vocinglera que hasta estudiosos de la materia nos ilustran sobre las prácticas abortivas que utilizaban los neandertales. Un asunto que parecía estar amortizado el PP lo saca a relucir como si fuera necesario animar la fiesta más de lo que está. La ley vigente establece determinados plazos, según los casos, para que la mujer pueda abortar libremente sin interferencias de terceros, pero la tendencia de algunos que aspiran a ostentar el poder es darle el tratamiento que tuvo antaño si consiguen gobernar. Empezó el debate el líder del PP Pablo Casado, dispuesto a derogar la ley de plazos aprobada en 2010 y volver a la de 1985 que despenalizó el aborto en los supuestos de violación, riesgo para la salud física o psíquica de la madre o malformación del feto. En su día fue un avance considerable pero sometía a la mujer a tener que demostrar unas deficiencias físicas o mentales que, en caso de no padecerlas, había que buscar la forma de obtener un diagnóstico facultativo, echándole un punto de hipocresía. Le parecería poco ese retroceso al secretario general del PP Teodoro García Egea que, después de haber participado en la marcha "próvida" del domingo 24 de marzo, dijo muy dispuesto: "Al final si la mujer quiere abortar hay muchas fórmulas para interrumpir el embarazo, incluso salir fuera de España". Con semejante planteamiento tal parece que se remonta a los tiempos en que interrumpir un embarazo no deseado estaba totalmente prohibido por la ley española, lo que daba lugar a tener que desplazarse a una clínica del extranjero a la mujer que pudiera permitírselo, claro está. Las otras muchas fórmulas a las que se refiere y no detalla, supongo que serán las intervenciones clandestinas que se practicaban en condiciones deplorables, en aquellas mujeres que no contaban con medios suficientes para traspasar la frontera. No comparte la misma opinión que sus colegas el último fichaje de Casado, Adolfo Suárez Illana cuando afirma que el PP no incluirá en su programa la reforma de la ley de plazos, pero sus declaraciones diciendo que los neandertales practicaban el aborto cortándole la cabeza al recién nacido y que "en Nueva York se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento", inducen a pensar que llevar el peso de un apellido tan notable produce alucinaciones.