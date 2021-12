El agradable olor y sabor del 'mantecao'

Ya tenemos aquí la Navidad. Parece que fue ayer cuando nos dimos el último chapuzón de la temporada, cuando nos subimos por última vez a la noria (la de la Feria me refiero), y ya estamos a las puertas de despedir al año y desear que 2022 sea mejor que 2021. Tampoco creo que sea muy complicado. Me encanta la Navidad, es mi época del año favorita. Igual que noviembre es mi mes preferido (ya hace fresquillo, los días son más cortos, los viajes más baratos y menos bulliciosos...), reconozco que en los días navideños vuelvo a sentirme un niño. El olor y sabor del mantecao, las luces navideñas, la gente abrigada (demasiado a mi gusto, el tiempo por desgracia no es frío), los villancicos, la imagen del Niño Jesús en muchos balcones... La cena de Nochebuena y la de Navidad es lo más bonito del año. Aunque te juntes con las mismas caras que cada día, en esas comidas se respira paz, armonía, familia. El sonido de las zambombas nos recuerda que Chencho se ha perdido en la Plaza Mayor, que las Muñecas de Famosa se dirigen al Portal.