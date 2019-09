En el barro y en chancletas

La gota fría nos pilló a todos por sorpresa. Por más que nos anuncien en las previsiones lo que se avecina, hasta que la lluvia y los daños no están ahí parece que no damos crédito. Y en estas estamos cuando a los políticos de las distintas administraciones deciden acudir, de la guisa que sea, a las zonas afectadas. Y claro, luego ocurre lo que ocurre. Y es que las indumentarias para fajarte por el barro muchas veces no son las más adecuadas. Aquí hay que ir parapetado, al menos, de botas de agua. En el caso que nos ocupan a algunos los vimos con zapatos de charol y otros en chancletas...